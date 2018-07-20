Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi teknoloji Bursa dünya
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,65 arttı - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,17, dolar/TL de yüzde 1,08 değer kaybetti

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,65 kazandırırken, altın yüzde 2,17, dolar yüzde 1,08 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.169,41, en düşük ise 89.165,56 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,65'lik artışla 94.082,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 azalarak 189,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,17 düşüşle 1.265,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 317,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 309,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 4,7810 liraya, avro da yüzde 0,43'lük düşüşle 5,6070 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,96, yatırım fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile hisse senedi fonları oldu.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınBIST 100DövizPiyasalarda Haftalık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5