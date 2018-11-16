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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,84 artış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,64, dolar/TL de yüzde 2,54 değer kaybetti

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
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İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,84 değer kazanırken, altın yüzde 1,64, dolar yüzde 2,54, avro yüzde 2,03 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.308,29 puanı, en düşük ise 91.297,67 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 artışla 93.616,45 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,64 azalışla 210,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,61 azalarak 1.404,00 lira oldu. Geçen hafta 348,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 343,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,54 azalarak 5,3410 liraya, avro da yüzde 2,03 değer kaybederek 6,0930 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64, yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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