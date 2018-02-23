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Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,87 arttı -Bu hafta dolar/TL yüzde 0,99 değer kazanırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,92 azaldı

Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,87, dolar yüzde 0,99 değer kazanırken, altın yüzde 0,92 azaldı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 117.854,20, en düşük ise 113.268,80 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,87 artışla 117.521,50 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 azalarak 162,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,91 kayıpla 1.084,00 liraya indi. Geçen hafta sonu 268,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 265,00 liraya geriledi.

Bu hafta dolar yüzde 0,99 değer kazanarak 3,7880 liraya yükselirken, avro ise yüzde 0,15'lik düşüşle 4,6590 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37, yatırım fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.

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