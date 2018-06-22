Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,39, dolar yüzde 1,47 değer kazanırken, altın yüzde 1,03 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.186,76, en düşük ise 92.288,59 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,39'luk artışla 95.852,11 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,03 azalarak 191,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1 düşüşle 1.284,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 316,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 313,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,47 değer kazanarak 4,6950 liraya yükselirken, avro yüzde 0,02'lik düşüşle 5,4720 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,39 arasında gerçekleşti.

