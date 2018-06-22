Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa ekonomi teknoloji dünya spor
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri

Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,39 arttı - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,03 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,47 değer kazandı

Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,39, dolar yüzde 1,47 değer kazanırken, altın yüzde 1,03 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.186,76, en düşük ise 92.288,59 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,39'luk artışla 95.852,11 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,03 azalarak 191,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1 düşüşle 1.284,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 316,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 313,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,47 değer kazanarak 4,6950 liraya yükselirken, avro yüzde 0,02'lik düşüşle 5,4720 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,39 arasında gerçekleşti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınBIST 100DövizPiyasalarda Haftalık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5