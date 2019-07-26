Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,97 dolar/TL yüzde 0,07 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,45, avro/TL yüzde 0,88 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 104.153,90, en düşük 100.846,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,97 artışla 102.837,19 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,45 azalışla 257,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,43 gerileyerek 1.718,00 lira oldu. Geçen hafta 426,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 420,00 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 değer kazanarak 5,6480 liraya yükselirken, avro ise yüzde 0,88 azalarak 6,2900 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.