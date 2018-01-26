Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,82 ve avro yüzde 0,37 kazandırırken, dolar yüzde 1,21 değer kaybetti.



BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 120.701,90, en düşük ise 115.288,80 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,82'lik artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 120.701,92 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yatay seyrederek 163,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yatay seyirle 1.092,00 lira oldu. Geçen hafta sonu 267,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 268,00 liraya çıktı.



Bu hafta avro yüzde 0,37 değer kazanarak 4,6690 liraya çıkarken, ABD doları ise yüzde 1,21'lik düşüşle 3,7560 liraya geriledi.



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,54, yatırım fonları yüzde 0,18 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile hisse senedi fonları oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.