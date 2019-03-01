Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda Bursa 593
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı
POS’lar artık cepte
POS’lar artık cepte
Sipariş kotası tükendi
Sipariş kotası tükendi
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı

Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,08 artış kaydederken, dolar yüzde 1,18, avro yüzde 1,57 değer kazandı - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değer kaybetti

Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
banner17

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,08, dolar yüzde 1,18, avro yüzde 1,57 değer kazanırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 105.269,40, en düşük 102.956,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,08 artışla 103.266,58 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 azalışla 226,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 değer kaybıyla 1.510,00 lira oldu. Geçen hafta 371,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 369,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,18 artarak 5,3890 liraya, avro da yüzde 1,57 değer kazanarak 6,1380 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınBorsaDöviz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5