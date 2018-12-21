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Bu hafta döviz kaybettirdi, borsa ve altın kazandırdı

-Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,47 artış kaydetti -Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,37 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,71 değer kaybetti

Bu hafta döviz kaybettirdi, borsa ve altın kazandırdı
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İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,47, altın yüzde 0,37 değer kazanırken, dolar yüzde 1,71, avro yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 92.583,49, en düşük 89.567,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,47 artışla 91.860,75 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 215,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,35 kazançla 1.436,00 lira oldu. Geçen hafta 350 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 351,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,71 azalışla 5,3010 liraya, avro da yüzde 0,35 değer kaybıyla 6,0630 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,76 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

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