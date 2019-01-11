Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya food istanbul Bursa
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Bu hafta en çok borsa kazandırdı

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,22 artış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,97, dolar/TL yüzde 1,26, avro/TL de yüzde 2,60 değer kazandı

Bu hafta en çok borsa kazandırdı
banner17

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,22, altın yüzde 1,97, dolar yüzde 1,26 ve avro yüzde 2,60 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 92.028,48, en düşük 89.280,82 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,22 artışla 91.687,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kazançla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 365,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,26 artışla 5,4840 liraya, avro da yüzde 2,60 değer kazancıyla 6,3190 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,73, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınBIST 100DövizPiyasalarda Haftalık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1