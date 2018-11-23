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Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,65 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,86, dolar/TL de yüzde 1,14 değer kaybetti

Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi
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İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,65, altın yüzde 0,86, dolar yüzde 1,14 ve avro da yüzde 1,59 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.602,73 puanı, en düşük ise 91.545,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,65 azalışla 93.003,27 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 azalışla 208,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,85 azalarak 1.392,00 lira oldu. Geçen hafta 343,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 340,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,14 azalarak 5,2800 liraya, avro da yüzde 1,59 değer kaybederek 5,9960 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,83, yatırım fonları yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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