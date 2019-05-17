Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,96, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,07, avro yüzde 1,26, dolar yüzde 0,62 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 88.740,71, en düşük 85.446,61 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,96 azalışla 86.796,06 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,07 azalışla 249,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,07 değer kaybıyla 1.662,00 lira oldu. Geçen hafta 410,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 406,00 liraya geriledi.

Bu hafta avro yüzde 1,26 değer kaybederek 6,7620 liraya, ABD doları da yüzde 0,62 azalarak 6,0470 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,03, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.





