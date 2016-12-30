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Bu hafta yatırım araçları kazandırdı

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,52 yükseldi - 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,66 değer kazandı - Avro/TL bu hafta yüzde 1,20 arttı

Bu hafta yatırım araçları kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,52, avro yüzde 1,20 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 78.371,86 en düşük ise 76.514,26 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,52'lik artışla 78.138,66 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,66 artarak 131,10 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,57 yükselişle 877,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 210,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 215,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 1,20 değer kazanarak 3,7198 liraya yükseldi, dolar ise yüzde 0,07 artışla 3,5199 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,16, yatırım fonları yüzde 0,25 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.

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