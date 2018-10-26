Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya OTEP Eto
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı
Akıl Fikir 12. yaşında
Akıl Fikir 12. yaşında
Boyner'le moda sohbeti
Boyner'le moda sohbeti
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı

Bu hafta yatırım araçları performansı

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 6,13 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,04 değer kazanırken, avro/TL ise yüzde 1,33 değer kaybetti

Bu hafta yatırım araçları performansı
banner17

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 6,13, dolar yüzde 0,18 ve avro yüzde 1,33 değer kaybetti, altın ise yüzde 0,04 değer kazandı,

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.406,25 puanı, en düşük ise 90.541,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,13 azalışla 90.541,53 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,04 artışla 223,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yatay seyirle 1.491,00 lira oldu. Geçen hafta 364,00 lira olan çeyrek altının alış fiyatı da değişim göstermedi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 azalarak 5,6350 liraya, avro da yüzde 1,33'lük kayıpla 6,4030 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınBIST 100DövizYatırım Araçları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1