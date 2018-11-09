Bu hafta yatırım araçları performansı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,36, altın yüzde 0,84 değer kaybederken, dolar yüzde 1,22, avro yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.282,05 puanı, en düşük ise 92.127,06 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,36 azalışla 92.839,21 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,84 azalışla 213,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 azalarak 1.427,00 lira oldu. Geçen hafta 351,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 348,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,22 artarak 5,4800 liraya, avro da yüzde 0,48'lik kazanımla 6,2190 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29, yatırım fonları yüzde 0,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.