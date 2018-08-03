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Bu hafta yatırım araçlarının performansı

- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,03 arttı - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,86, dolar/TL ise yüzde 4,63 değer kazandı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,03, dolar yüzde 4,63, avro yüzde 4,01 ve altın da yüzde 3,86 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.409,55, en düşük ise 94.153,27 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,03'lük artışla 95.610,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,86 artarak 199,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 yükselişle 1.331,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 313,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 325,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,63 değer kazanarak 5,0840 liraya, avro da yüzde 4,01'lik yükselişle 5,8920 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,32 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,43 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,59 ile kıymetli madenler fonları oldu.


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