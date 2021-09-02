Bu hesap harcarken kazandırıyor

Alternatif Bank, VOV Hesap’la müşterilerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. VOV Hesaplı olmak isteyenler, Alternatif Bank mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşmeyle hesabını kolayca kullanmaya başlarken, %19,5 hoş geldin faiz avantajından faydalanıyor. VOV Hesap sahipleri ayrıca, hesap kartları ile yaptıkları alışverişlerden 500 TL’ye kadar anında nakit iadesiyle harcarken de kazanıyor.

Alternatif Bank, mevduatını avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyen müşterileri için sunduğu VOV Hesap’a eklediği yeniliklerle fark yaratıyor. Vadesiz mevduatın rahatlığıyla vadelinin faiz getirisini birleştiren VOV Hesap’lı olmak isteyenler %19,5 hoş geldin faiz oranı avantajıyla birikimlerine değer katıyor. Ayrıca VOV Hesap üzerinden yaptıkları harcamalarına 500 TL’ye kadar anında nakit iadesi alarak harcarken de kazanmanın ayrıcalığını yaşıyor. Alternatif Bank mobil uygulaması üzerinden, şubeye gitmeden görüntülü görüşmeyle kolayca Alternatif Bank müşterisi olan kullanıcılar, aynı zamanda VOV Hesap sahibi olup hemen kazanmaya başlıyor. VOV Hesap ve sunduğu avantajlarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.alternatifbank.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

VOV Hesap’taki yeniliklerle ilgili bilgi veren Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, “Alternatif Bank olarak bireysel bankacılığa yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize değer yaratmak, kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatmak vizyonuyla hareket ediyoruz. Artık dileyen herkes, Alternatif Bank mobil uygulamasını cep telefonuna indirip görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde bankamız müşterisi olabilecek. Aynı anda VOV Hesabını kullanmaya başlayarak hem harcarken hem de birikim yaparken kazanacak. VOV Hesap sahibi müşterilerimiz, %19,5 avantajlı hoş geldin faizinin yanı sıra, yaptıkları harcamalarda 500 TL’ye kadar anında nakit iadesiyle harcarken de kazanmanın keyfini yaşayacak. VOV Hesap ile müşterilerimize, ihtiyaçlarına uygun, her durumda kazanacakları Alternatif Bank ayrıcalıklarını sunmaya devam edeceğiz.” dedi.