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Bu ilçede park ve tesisler “güneşle“ aydınlanıyor

Konya'nın merkez ilçelerinden Karatay Belediyesi, 1,2 megavatlık iki santrali ile belediye başta olmak üzere kentteki park ve tesislerin tümünün aydınlatmasını güneşten karşılıyor

Bu ilçede park ve tesisler “güneşle“ aydınlanıyor
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Konya'nın merkez ilçelerinden Karatay Belediyesi, 1,2 megavatlık iki santrali ile belediye başta olmak üzere kentteki park ve tesislerin aydınlatmasını güneşten karşılıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıkalamada, bugüne kadar hayata geçirilen yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Çevreci ve yenilenebilir enerji alanlarındaki projeleriyle ilçeye değer kattıklarını anlatan Kılca, 2017'de hizmete alınan güneş enerjisi santralinin, bu yıl ikincisini açtıklarını ifade etti.

Kılca, iki santralden toplamda 1,2 megavatlık enerji üretildiğini belirterek, enerjide artan dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla iki güneş enerji santralini hayata geçirdiklerini aktardı.

"Temiz ve çevreci enerjiye geçtik"

Belediyenin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi enerjisini üretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kılca, şöyle konuştu:

"Hizmete sunduğumuz iki güneş enerji santraliyle bunu başardık. Saraçoğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ikinci güneş enerji santrali faaliyete geçti. Daha önce Tatlıcak Mahallesi'nde kurduğumuz ilk santralimizle birlikte şu anda belediyemizin yenilenebilir enerjiye yaptığı katkımız, 1,2 megavatlık bir güce ulaşmış oldu.

Her iki santralden ürettiğimiz enerji, 1,5 milyon lira değerinde. Artık belediyemize ait tüm binalarda, tesislerimizde, tamirhanelerimizde ve parklarımızda tükettiğimiz enerji kadar enerjiyi bu santrallerimizden sağlıyoruz. Karatay Belediyesi olarak yenilenebilir, temiz ve çevreci enerjiye geçtik. Öte yandan santrallerimiz kısa sürede kendisini amorti edecek."

Kılca, enerjide artan dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Hükümet'in bugüne kadar birçok vizyon projelere imza attığını dile getirerek, "Bizler de bu vizyona katkı sunmak amacıyla iki güneş enerji santralini hayata geçirdik. Bu projelerimiz için yola çıkıldığında hedefimiz yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırmaktı. Hizmete sunduğumuz iki güneş enerji santraliyle bunu başardığımızı söyleyebilirim."

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