Bu ilçede saniyede 29 yumurta üretiliyor

BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Kanatlı sektöründe önemli potansiyele sahip Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 milyon 150 bin tavuktan, saniyede yaklaşık 29 yumurta alınıyor.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin beyaz et ve yumurta üretiminde Türkiye'de önde geldiğini söyledi.

Ülkedeki beyaz et üretiminin yaklaşık yüzde 12'sinin Bandırma'da yapıldığını vurgulayan Sezgin, "Birkaç yıldır beyaz et üreticileri beklediği kazancı sağlayamadı. Bunda hem ülkedeki hem de yurt dışındaki gelişmeler etkili oldu. Son 5-6 aydır beyaz et fiyatları nispeten üreticiyi tatmin eder noktaya geldi. Üretici beklediği almaya başladı." dedi.

Beyaz et ve yumurta üretiminin Bandırma'da 5 bin kişiye iş imkanı sağladığını aktaran Sezgin, "Bu gerçekten önemli bir rakam. Yumurta üretiminde son 1-2 aydır istediğimiz fiyatları oluşturamıyoruz. Mevsimsel olarak yaz döneminde yumurta üretimi artıyor. Maalesef tüketimi de düşüyor. Şu anda fiyatlar maliyetlerin altında oluşmuş durumda. Üretim planlaması tarımda olduğu gibi bu sektörde de bir eksiklik." diye konuştu.

- "Saatte 100 bin, dakikada bin 700'ün üzerinde yumurta"

Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Recep Güngör ise ilçelerinde 4 milyon 500 milyon yumurta tavuğu bulunduğunu belirterek, bunlardan 3 milyon 150 bininden verim alınabildiğini belirtti.

İlçedeki 35 işletmede günlük 2 milyon 500 binin üzerinde yumurta üretildiğini vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Saatte 100 bin, dakikada bin 700'ün üzerinde, saniyede de yaklaşık 29 yumurta üretimi oluyor. İstanbul ve Marmara'daki iller başta olmak üzere birçok noktaya yumurta gidiyor. Haftada 100 tır civarında Kuzey Irak'a yumurta gönderiyoruz. Şu anda tane maliyeti 20 kuruş ve biz 16-18 kuruştan satış yapıyoruz. Maliyetin üzerine çıkıldığında ancak kazanıyor işletmeler. Bu yüzden devletten üretim planlaması getirmesini istiyoruz. Bugünkü şartlarda 4-5 yıllık kapasite var."

Yumurta üreticisi Yavuz Oruç da tesislerinde günde 100 bin yumurta işlendiğini, bunları, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'deki marketlere ve turizm tesislerine gönderdiklerini bildirdi.