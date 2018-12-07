Bu kamp geri dönüşüm için

Türkiye çapında her yıl 10 bin öğrenciye girişimcilik eğitimi veren ve İnovasyon Kampı organizasyonlarıyla çeşitli sektörlere yönelik etkinlikler düzenleyen Genç Başarı Eğitim Vakfı, HUGO BOSS Tekstil Sanayi ile lise öğrencilerinin eğitimine katkı sağlayan ortak bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık 3 bin 900 çalışanıyla HUGO BOSS Grubu’nun dünyadaki en büyük üretim tesisi olan HUGO BOSS Tekstil Sanayi, üretim becerileri, teknik bilgi ve inovasyon alanlarında da grubunun en önemli bilgi kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Proje kapsamında kasım ayında İzmir’de “Tekstilde Geri Dönüşüm İnovasyon Kampı”nı gerçekleştiren Genç Başarı Eğitim Vakfı, bu organizasyonla Türkiye’de ilk kez tekstilde geri dönüşüme yönelik bir etkinlik düzenledi. HUGO BOSS Tekstil Sanayi çalışanlarının çocuklarını ağırlayan etkinliğe, HUGO BOSS Tekstil Sanayi üretim tesislerinde bu yıl açılan İnovasyon Merkezi ev sahipliği yaptı.

Söz konusu İnovasyon Kampları, Türkiye dahil 13 Avrupa ülkesinde, 15-18 yaş grubuna yönelik olarak düzenleniyor. Bu yaş grubundaki gençlerin girişimciliğe yönelmesi amacıyla en fazla çalışmayı ise Genç Başarı Eğitim Vakfı gerçekleştiriyor. İlkokuldan lise son sınıfa kadar öğrencilerin girişimci zihin yapısında yetişmesi ve iş dünyasına hazırlanması için faaliyet gösteren Vakıf, İnovasyon Kampı’nda öğrencilerin girişimcilik ve yaratıcılık özelliklerini ortaya çıkarmalarını amaçladı.

60 farklı liseden öğrenciler katıldı

Hafta içi bir tam gün süren İnovasyon Kampı’na 60 farklı lisede eğitimlerini sürdüren ve HUGO BOSS Tekstil Sanayi çalışanlarının çocukları olan öğrenciler katıldı. Öğrenciler karma gruplardan takım oluşturarak, belirlenen soruna çözüm önerisi getirdiler. Etkinlik boyunca, gönüllüler takımlara eşlik ederek fikirleri ve önerileri ile öğrencilere destek oldu. Gönüllüleri, üniversite öğrencileri ve HUGO BOSS Tekstil Sanayi mentorları oluşturdu.

İnovasyon Kampı’nın sonunda jüri tarafından ilk üçe giren gruplar belirlendi ve kariyer gelişimlerine yönelik tasarlanan özel ödüller verildi. Fabrikalardaki atık plastiklerden düğme üretimi ve düğmelerin geri dönüşümünü tasarlayan proje takımının birinciliğe ulaştığı kampta, ilk defa evsel yağlı plastik kullanarak tekstil sektörüne yönelik cansız manken üretimi gerçekleştiren proje takımı ise ikinci oldu. Kumaş, astar gibi tekstil atıklarının hammaddesine dönüştürülüp yeniden kullanılmasını sağlayan takım ise üçüncülük koltuğuna oturdu.

JuniorAchievement Türkiye (Genç Başarı Eğitim Vakfı) hakkında:

JuniorAchievement Türkiye(Genç Başarı Eğitim Vakfı), 1919 yılında Amerika’da kurulan ‘JuniorAchievement (JA) /Genç Başarı’ organizasyonuna bağlı olarak, 1999 yılında kuruldu. Uluslararası JuniorAchievementGenç Başarı organizasyonunun, Brüksel’de bulunan JuniorAchievementEurope (Genç Başarı Avrupa) merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Genç Başarı Eğitim Vakfı, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. Genç Başarı Eğitim Vakfı, iş dünyası gönüllülerinin programlara aktif katılımlarını sağlayarak iş dünyası ve eğitim arasında köprü kuruyor. İş dünyası gönüllüleri, okullara giderek öğrencilerle tecrübeleri ile bilgilerini paylaşıyor ve danışmanlık yapıyor. Bu sayede, öğrenciler iş dünyasına hazırlık için gerekli bilgi ve donanıma sahip oluyor. Farklı yaş gruplarına göre, farklı içerikteki eğitim programları Uluslararası Genç Başarı organizasyonu tarafından hazırlanıyor ve üye ülkeler tarafından yerelleştirilerek uygulanıyor.



