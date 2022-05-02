Bu kampta yeni girişimciler yetişiyor

İZİKAD’ın en önemli projelerinden biri olan ve bu yıl onuncu kez organize edilen Genç İZİKAD Girişimcilik Proje Yarışması, eğitim kampı ile başladı. Proje yarışmasına başvuran öğrenci gruplarının katıldığı ve tüm gün süren eğitim kampı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Havagazı Meslek Fabrikası’nda yapıldı.

Eğitim kampı açılışında konuşan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Genç İZİKAD Girişimcilik Proje Yarışması’nın bu sene 10. kez düzenlediklerini belirterek, “Geçtiğimiz sene pandemi koşullarında bu eğitimi çevrimiçi olarak yapmıştık. Bu sene yüz yüze yapıyor olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Katılımcı öğrenciler, akademisyenler ve Genç İZİKAD üyelerinin aktif çabası ile ortaya çıkan bu projenin İZİKAD’ın gelenekselleşmiş ve köklü projelerinin başında geldiğini ifade eden İZİKAD Başkanı Sezgin, “Gençlere fırsat vermek, girişimcilik ekosistemini beslemek ana hedefimiz” diye konuştu.

Tüm gün eğitim

İşletme Koçu Evrim Selvi’nin “Girişimci Kafası” isimli sunumu ile başlayan eğitim kampının sabah seansı, Prof. Dr. Özge Andıç Çakır’ın “21.yy Becerileri, Yaratıcılık ve Girişimcilik eğitimi ile tamamlandı.

Öğleden sonra oturumunda ise Banu Gusar’ın “İs Kurmada Kok Neden Analizi”, T.T.İ uzmanı Anıl Şensöz’ün “İş Planı Hazırlama” ve Kayahan Dede’nin “İş Modeli Kanvası-Pazarlama” bildirileri eğitim kampı tamamlandı.