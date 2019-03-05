"Bu karar Amerika'daki firmaları daha fazla etkileyecek"

HATAY (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin, Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarılması yönündeki kararına ilişkin, "Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon dolarlık üründe biz yaklaşık 63 milyon dolar ek gümrük vergisi ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Türk ihracatçıların ihracatını etkilediği kadar, aslında Amerika'daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek." dedi.

Pekcan, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemede bulunduktan sonra gazetecilere, Türkiye'nin GTS programından çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karara ilişkin "Esasında bizim için hayal kırıklığı." değerlendirmesinde bulunan Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz 1975'ten beri GTS'de 3 bin 913 ürün, 121 ülke ABD'ye gümrüksüz olarak ithal edilebiliyor. Türkiye de 1 milyar 700 milyon ihracat rakamıyla bu ülkelerin arasında 5'inci sırada. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ihracatın 75 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediği bir dönemde, evet 10 tane ülkeyi gözlem altına almışlardı ağustos ayından itibaren. Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Bolivya, Endonezya, Tayland, Irak, Türkiye de Hindistan da bunların arasında. Biz Türkiye'nin hariç tutulmasını bekliyorduk açıkçası. Maalesef Hindistan ve Türkiye GTS kapsamı dışında tutulmuş. Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon dolarlık üründe biz yaklaşık 63 milyon dolar ek gümrük vergisi ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Türk ihracatçıların ihracatını etkilediği kadar, aslında Amerika'daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek. Çünkü Türk mallarının kalitesi dünyaca kabul edilmiş, fiyatlarının rekabetçiliği uluslararası kabul edilmiş durumda. Bizden çok Amerika'daki KOBİ'leri etkileyecek. Biz ihracatımızı arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kentteki programları kapsamında yaklaşık 800 esnafla ve sanayi ticaret odası temsilcileriyle bir araya gelecekleri bilgisini paylaşan Pekcan, onların sorunlarını dinleyeceklerini ifade etti.

Ruhsar Pekcan, daha sonra TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde incelemelerde bulundu.