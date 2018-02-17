Bu kredi bize cesaret verdi yeni yatırımların önünü açtı

Akaryakıt dağıtım, kimya finans ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin köklü iş gruplarından Zülfikarlar Holding önemli bir başarıya imza attı. Zülfikarlar Holding ile Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan

(EBRD) oluşan konsorsiyum arasında İş Yatırım danışmanlığında 92 milyon ABD dolarlık kısmı satın

alma kredisi olmak üzere toplam 222 milyon ABD dolarlık kredi anlaşması düzenlenen bir törenle

imzalandı. Zülfikarlar Holding’in bu kredinin Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve

EBRD’den alınan 92 milyon ABD dolarlık kısmını 2017’de bünyesine kattığı TP Petrol Dağıtım A.Ş’nin

satın alma işleminin tamamlanması, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan

alınan kalan tutarını ise aynı şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanacağı açıklandı.

Konsorsiyumda uluslararası finans kuruluşlarından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da yer

alması küresel düzeyde Zülfikarlar Holding’e ve Türkiye ekonomisinin geleceğine olan inancın bir

göstergesi olarak değerlendirildi.



“Büyüme vizyonumuzda çok önemli bir mihenk taşı”



Törende bir konuşma yapan Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari,

şunları söyledi: “Bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde sürdürülebilir büyümeye ve daha fazla katma değer yaratmaya yönelik hedeflerin peşinden yürüdük. Bugün de ileriye dönük iddialı yatırım

projelerimiz ve büyüme hedeflerimiz bulunuyor. Bunları bundan sonraki günlerde adım adım sizlerle

paylaşıyor olacağız. Nitekim bugün burada imza attığımız kredi bu büyüme adımlarından birini

oluşturuyor. Kredinin sadece Zülfikarlar Holding için değil, Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Zülfikari şöyle devam etti:

“Bu kredi kuşkusuz Zülfikarlar Holding’in kurumsal ve iş performansına ve geleceğine olduğu kadar,

ülkemiz ekonomisine ve onun geleceğine olan güveni de ifade etmektedir. Bu güven aynı zamanda da

grubumuzun geleceğe yönelik tasarladığı cesur yatırım kararlarının doğru seçimler olduğunu da

gösteriyor. Büyüme vizyonumuz çerçevesinde bu kredi bizim için çok önemli bir mihenk taşıdır.

Faaliyetlerimize ciddi bir ivme kazandıracaktır. Hedefimiz, krediyi en verimli şekilde değerlendirmek

olacaktır.”



Bankalardan Zülfikarlar Holding’e destek!



Törende konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç de şöyle dedi: “1980'li

yıllardan beri ülkemizde ekonominin yeniden yapılanması ve rekabetçi piyasa yapısına kavuşturulması

amacıyla yapısal uyum ve istikrar politikaları çerçevesinde gerçekleştirilen özelleştirmeler, günümüzde

de önemini korumaktadır. Ülkemizin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Türkiye Petrolleri

Petrol Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesi de görece az sayıda gerçekleşen satın alım ve birleşme

işleminin bulunduğu akaryakıt sektöründe, oldukça önemli bir mihenk taşıdır. İş Bankası olarak,

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesinin finansmanında olduğu gibi, ülkemiz için

ekonomik kazanımlar sağlayacak benzer yatırımların hayata geçirilmesinde de rol almaktan büyük

mutluluk duyacağımızı sizlerle paylaşmak isteriz.”.

İmza töreninde konuşma yapan TSKB Genel Müdürü Suat İnce; “TSKB olarak, 1950 yılından bu

yana özel sektörümüzün gelişimine destek vermek üzere tüm enerjimizle çalışıyoruz. Bugün de

Zülfikarlar Holding’in Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun geçen yıl onay verdiği Türkiye Petrolleri’nin satın

alma sürecini, imzalarını attığımız kredi anlaşmasıyla hayata geçiriyoruz. Türkiye İş Bankası, Avrupa

İmar ve Kalkınma Bankası ve TSKB tarafından sağlanan finansmanın projenin tüm paydaşları ve

Türkiye ekonomisi için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ülke Müdürü Arvid Tuerkner ise; “Türk akaryakıt

dağıtım sektörü için bu önemli adımı desteklemekten gurur duyuyoruz. Başarılı özelleştirme,

Türkiye’nin özel sektörü geliştirme ve destekleme taahhüdünün devam ettiği yönünde pazara işaret

verecektir. İki akaryakıt dağıtıcısı şirketin güçlerinin birleşmesi rekabeti artıracak ve sonuçta

tüketicinin yararına olacaktır.” dedi.



76 yıldır Türkiye için değer yaratıyor!



Zülfikarlar Holding, 1942 yılında kimyevi maddeler ticaretiyle başladığı yolculukta farklı sektörlerdeki

yatırımları ile büyüyerek 76 yılı geride bıraktı. Akaryakıt dağıtım, enerji, kimya ve finans sektörlerinde

faaliyet göstermekte olan grup, bugün Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri haline geldi.

Zülfikarlar Holding akaryakıt dağıtım sektöründe Türkiye Petrolleri ve Turkuaz Petrol, yenilenebilir

enerji sektöründe Tesla Enerji, kimya sektöründe Zülfikarlar Kimyevi ve Akça, finans sektöründe

Akdeniz Faktoring markası ile faaliyet gösteriyor.

2017 yılında Türkiye Petrolleri’nin özelleştirilmesi sürecinde rakiplerinin arasından başarı ile sıyrılmayı

bilen Grup Türkiye’nin en değerli akaryakıt dağıtım şirketlerinden birinin sahibi oldu. 400’e yakın

istasyonu, LPG ve akaryakıt depolama ve ikmal tesisleri ile sektörün en büyük firmalarından olan

Türkiye Petrolleri - TP Petrol Dağıtım A.Ş ile Grubun büyümesine önemli bir ivme kazandırdı. Türkiye

Petrolleri ve Turkuaz Petrol 700’ü aşkın petrol istasyonu ile halen 100’e yakın dağıtım firması bulunan

sektörde 6’ıncı sırada yer alıyor.