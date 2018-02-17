Bu kredi bize cesaret verdi yeni yatırımların önünü açtı

Akaryakıt dağıtım, kimya finans ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin köklü iş gruplarından Zülfikarlar Holding önemli bir başarıya imza attı. Zülfikarlar Holding ile Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan
(EBRD) oluşan konsorsiyum arasında İş Yatırım danışmanlığında 92 milyon ABD dolarlık kısmı satın
alma kredisi olmak üzere toplam 222 milyon ABD dolarlık kredi anlaşması düzenlenen bir törenle
imzalandı. Zülfikarlar Holding’in bu kredinin Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve
EBRD’den alınan 92 milyon ABD dolarlık kısmını 2017’de bünyesine kattığı TP Petrol Dağıtım A.Ş’nin
satın alma işleminin tamamlanması, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’ndan
alınan kalan tutarını ise aynı şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanacağı açıklandı.
Konsorsiyumda uluslararası finans kuruluşlarından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da yer
alması küresel düzeyde Zülfikarlar Holding’e ve Türkiye ekonomisinin geleceğine olan inancın bir
göstergesi olarak değerlendirildi.
“Büyüme vizyonumuzda çok önemli bir mihenk taşı”
Törende bir konuşma yapan Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari,
şunları söyledi: “Bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde sürdürülebilir büyümeye ve daha fazla katma değer yaratmaya yönelik hedeflerin peşinden yürüdük. Bugün de ileriye dönük iddialı yatırım
projelerimiz ve büyüme hedeflerimiz bulunuyor. Bunları bundan sonraki günlerde adım adım sizlerle
paylaşıyor olacağız. Nitekim bugün burada imza attığımız kredi bu büyüme adımlarından birini
oluşturuyor. Kredinin sadece Zülfikarlar Holding için değil, Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Zülfikari şöyle devam etti:
“Bu kredi kuşkusuz Zülfikarlar Holding’in kurumsal ve iş performansına ve geleceğine olduğu kadar,
ülkemiz ekonomisine ve onun geleceğine olan güveni de ifade etmektedir. Bu güven aynı zamanda da
grubumuzun geleceğe yönelik tasarladığı cesur yatırım kararlarının doğru seçimler olduğunu da
gösteriyor. Büyüme vizyonumuz çerçevesinde bu kredi bizim için çok önemli bir mihenk taşıdır.
Faaliyetlerimize ciddi bir ivme kazandıracaktır. Hedefimiz, krediyi en verimli şekilde değerlendirmek
olacaktır.”
Bankalardan Zülfikarlar Holding’e destek!
Törende konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç de şöyle dedi: “1980'li
yıllardan beri ülkemizde ekonominin yeniden yapılanması ve rekabetçi piyasa yapısına kavuşturulması
amacıyla yapısal uyum ve istikrar politikaları çerçevesinde gerçekleştirilen özelleştirmeler, günümüzde
de önemini korumaktadır. Ülkemizin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Türkiye Petrolleri
Petrol Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesi de görece az sayıda gerçekleşen satın alım ve birleşme
işleminin bulunduğu akaryakıt sektöründe, oldukça önemli bir mihenk taşıdır. İş Bankası olarak,
Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesinin finansmanında olduğu gibi, ülkemiz için
ekonomik kazanımlar sağlayacak benzer yatırımların hayata geçirilmesinde de rol almaktan büyük
mutluluk duyacağımızı sizlerle paylaşmak isteriz.”.
İmza töreninde konuşma yapan TSKB Genel Müdürü Suat İnce; “TSKB olarak, 1950 yılından bu
yana özel sektörümüzün gelişimine destek vermek üzere tüm enerjimizle çalışıyoruz. Bugün de
Zülfikarlar Holding’in Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun geçen yıl onay verdiği Türkiye Petrolleri’nin satın
alma sürecini, imzalarını attığımız kredi anlaşmasıyla hayata geçiriyoruz. Türkiye İş Bankası, Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası ve TSKB tarafından sağlanan finansmanın projenin tüm paydaşları ve
Türkiye ekonomisi için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ülke Müdürü Arvid Tuerkner ise; “Türk akaryakıt
dağıtım sektörü için bu önemli adımı desteklemekten gurur duyuyoruz. Başarılı özelleştirme,
Türkiye’nin özel sektörü geliştirme ve destekleme taahhüdünün devam ettiği yönünde pazara işaret
verecektir. İki akaryakıt dağıtıcısı şirketin güçlerinin birleşmesi rekabeti artıracak ve sonuçta
tüketicinin yararına olacaktır.” dedi.
76 yıldır Türkiye için değer yaratıyor!
Zülfikarlar Holding, 1942 yılında kimyevi maddeler ticaretiyle başladığı yolculukta farklı sektörlerdeki
yatırımları ile büyüyerek 76 yılı geride bıraktı. Akaryakıt dağıtım, enerji, kimya ve finans sektörlerinde
faaliyet göstermekte olan grup, bugün Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri haline geldi.
Zülfikarlar Holding akaryakıt dağıtım sektöründe Türkiye Petrolleri ve Turkuaz Petrol, yenilenebilir
enerji sektöründe Tesla Enerji, kimya sektöründe Zülfikarlar Kimyevi ve Akça, finans sektöründe
Akdeniz Faktoring markası ile faaliyet gösteriyor.
2017 yılında Türkiye Petrolleri’nin özelleştirilmesi sürecinde rakiplerinin arasından başarı ile sıyrılmayı
bilen Grup Türkiye’nin en değerli akaryakıt dağıtım şirketlerinden birinin sahibi oldu. 400’e yakın
istasyonu, LPG ve akaryakıt depolama ve ikmal tesisleri ile sektörün en büyük firmalarından olan
Türkiye Petrolleri - TP Petrol Dağıtım A.Ş ile Grubun büyümesine önemli bir ivme kazandırdı. Türkiye
Petrolleri ve Turkuaz Petrol 700’ü aşkın petrol istasyonu ile halen 100’e yakın dağıtım firması bulunan
sektörde 6’ıncı sırada yer alıyor.
Bu kredi bize cesaret verdi yeni yatırımların önünü açtı
Türkiye’nin önde gelen iş gruplarından Zülfikarlar Holding ile Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan oluşan bir konsorsiyum arasında İş Yatırım danışmanlığında bir kredi anlaşması imzalandı. Kredi Zülfikarlar Holding’e olduğu kadar Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi olarak değerlendirildi.
17 Şubat 2018 Cumartesi 01:43
Akaryakıt dağıtım, kimya finans ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin köklü iş gruplarından Zülfikarlar Holding önemli bir başarıya imza attı. Zülfikarlar Holding ile Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan