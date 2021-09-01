Bu kripto paranın arkasında holding var

Kripto para dünyasında tamamen yerli ve milli borsa olan ABStocks, AB Grup Holding’in 4 milyon dolarlık yatırımı ile hayata geçti. ABStocks, yenilikçi ara yüzü ve güvenli altyapısı ile Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını hedefliyor. AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “73 Türk yazılımcının 2 yıllık bir sürenin ardından geliştirdiği ABStocks, uluslararası güvenlik sertifikasyonları standartları ve arkasında duran güçlü holding yapısı ile kripto borsaları arasına girdi. Sektörün düzene girmesini, Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz” dedi.

Yakın geleceğin para birimi olarak görülen ancak hem dünyada hem de Türkiye’de zayıf sermaye yapıları ve yatırımcıda güven bunalımı yaratan girişimler nedeniyle kamuoyunda negatif algı yaratan kripto para dünyası şeffaf, güçlü alt yapı yatırımları olan ve sermaye sıkıntısı yaşamayan kurumsal holdingler ile güçlenmeye devam ediyor. Türkiye’de ve Yunanistan’ın başkenti Atina’da turizm ve gayrimenkul yatırımları olan, 2020’yi ise 600 milyon Euro ciro ile kapatan AB Grup Holding, 4 milyon dolar yatırımla ABStocks’u kripto para dünyasına kazandırdı. Türk yazılımcılar tarafından 2 yıllık bir sürede geliştirilen ABStocks, PCI DSS gibi uluslararası güvenlik sertifikasyonları standartlarına sahip olarak ‘güvenli ve kullanıcı dostu’ mottosu ile yola çıktı.

ABStocks’un gücü Bodrum’daki teknoloji üssünden gelecek

ABStocks Yatırımcısı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “Bu alana bugüne kadar 4 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Sektörün düzene girmesini, Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz. 4 ülkede 2 milyar Euro’luk yatırımımız var. Yakın bir süreç içerisinde AB Grup Holding'in de gücünü kullanarak Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz. Tüm bu stratejimizin temelinde, Bodrum’da 150 milyon dolar yatırımla hayata geçireceğimiz teknoloji üssü var. Buradaki asıl hedefimiz genç yazılımcılar yetiştirmek ve istihdam ekosistemine dahil etmek. Ülkemizin yakın gelecekte küresel yazılım sektöründe söz sahibi bir ülke olmasını arzuluyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı ilk sıraya aldık.” dedi.

Grup iştiraklerinde ödeme aracı kabul edilecek, devletin vergi kaybı olmayacak

Bayrak, “ABGcoin’i kendi grubumuzun içerisinde bir ödeme aracı olarak bugün itibari ile yurtiçinde ve yurtdışında kabul ediyoruz. AB Grup Holding’ten ABGCoin ile daire, mülk alabileceksiniz ve devletimiz buradan çapraz vergi alarak hiçbir kayba uğramayacak. Türk halkı dünyadaki tüm kripto paraları satın alabiliyor. Türk halkı için ilk defa bu denli kapsamlı kripto para çıkıyor. Ancak dışarıya satamıyor çünkü döviz ile satışımız şu an için yasak ancak bunu da yetkililerle görüşüyoruz. Bizim amacımız Türk halkının bütçesine para ve değer katmak ve ülkemize döviz girdisi sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Bitlis'e yaklaşık 10 milyon TL'lik 'İstihdam Yatırımı'

Muhsin Bayrak, ABStocks'la yazılım sektöründe yeni beyinlerin önünü açmak istediklerini ve holding olarak toplam istihdama katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Bayrak, "Bodrum'da hayata geçireceğimiz Teknoloji Üssü'nün yanı sıra ABStocks'un çağrı merkezini faaliyete geçireceğiz. Bu yatırımımızı Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapmaya karar verdik. İlk etapta bölgede yaşayan 70 gencimize iş imkânı sağlamak istiyoruz. Gelecek yıldan itibaren ise bu sayıyı 100'e çıkarma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.