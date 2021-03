Bu liselerden geleceğin ihracatçıları yetişecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, ihracatçı firmalarda Dış Ticaret alanında nitelikli ve yetişmiş çalışan ihtiyacının giderilmesi amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan iş birliği protokolü ile 4 ilden pilot okul olarak seçilen 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrencilere ihracatçı firmalarda istihdam, burs verilmesi, eğitim ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılmasının sağlanması gibi birçok destek sağlanacak.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Biz gençlerimizi hem hayata, hem de ihracat ailesine kazandırarak, ihracatçı ve ihracatçı adayı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu donanımda mezunların istihdama katılımlarıyla, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefimize ulaşacağız. Güçlü Türkiye için güçlü İhracata, güçlü İhracat için ise bu ülkenin gençlerine ihtiyacımız var.Protokolle, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, mesleki eğitim ve istihdama ilişkin birçok önemli destek sunacağız. Gençlerimizin yalnızca teorik eğitim değil, işbaşında hizmet içi eğitim alması adına, çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için gençlere eğitim desteğine de devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokolü" imzalandı.

İhracatçı firmaların ihtiyacını karşılayacak

Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen imza törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, TİM Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof.Dr.Kemal Varın Numanoğlu katıldı. Protokol ile ihracatçı firmalarda Dış Ticaret alanındaki nitelikli ve yetişmiş çalışan ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

İhracattaki ivmemiz daha da artacak

İhracatın geleceği için imzalanan protokolün önemli olduğuna vurgu yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Pandemi döneminde, hep birlikte çok çalıştık, her koşulda üretmeye, ihraç etmeye devam ettik. Bugün, ülkemiz, 2020 yılında büyüme başarısı gösteren iki G20 ülkesinden biri olduysa, bunda her bir ferdimizin emeği büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın, geçtiğimiz hafta açıklamış olduğu ekonomik reform paketi, hükümetimizin ihracata ve ihracatçıya verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur. Oldukça kapsamlı ve ülkemizin tüm hedeflerine katkıda bulunan, somut ve çözüm odaklı politikalar içeren bu paketle, ihracatta tutturduğumuz ivmenin daha da artacağına inanıyorum. Ortaya konan bu kapsamlı reform paketi için, ihracat ailesi adına, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

İhracatçılarımızın en önemli ihtiyacı nitelikli iş gücü

“Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine giden yolda, ihracatçı firmaların en önemli ihtiyacının nitelikli iş gücü olduğuna dikkat çeken Gülle, şunları söyledi:

“Bu nitelikli iş gücünü oluşturmak adına, mesleki eğitim faaliyetleri kritik öneme sahip. Dış Ticaret alanında kariyer yapmak isteyen pırıl pırıl birçok gencimiz var. İşte biz bu gençleri hem hayata, hem de ihracat ailesine kazandırarak, ihracatçı ve ihracatçı adayı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu donanımda mezunların istihdama katılımlarıyla, inanıyorum ki “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefimize ulaşacağız. Protokol kapsamında, Mersin, İzmir, Gaziantep ve İstanbul’daki, 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, pilot uygulamaya hızla başlayacağız”

“Mesleki eğitim ve istihdam destekleri sağlayacağız”

Gülle, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan alt protokolle, geleceğin teminatı öğrencilere, mesleki eğitim ve istihdama ilişkin birçok önemli destek sunacaklarını ifade etti. Gülle, “Gençlerimizin yalnızca teorik eğitim değil, İş başında hizmet içi eğitim alması adına, çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hizmet için eğitimle, iş görenlere işin ve iş yerinin gerektirdiği eğitimi vermek, emeğin ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının yanında, ülke kaynaklarının da israf olmasını önleyecektir. İhracatçı Birliklerimizle, İş başında hizmet içi eğitimin yanında, öğretim programı ve eğitim materyalleri hazırlanması noktasında da çalışmalar gerçekleştireceğiz. İhracat ailesi olarak, öğrencilerimizin atölyelerini, laboratuvarlarını donatacak, ihtiyaç duydukları tüm materyal desteğini sağlayacağız” diye konuştu.

Gülle konuşmasına şöyle devam etti:

“Dış ticaret programlarını cazip kılmak adına, gençlerimize burs ve staj imkanı sağlayacak, toplantılar, seminerler ve konferanslarla, farkındalık faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” Bu düsturla, İhracat ailesi olarak, her koşulda eğitimi desteklemeye, önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz”

“Güçlü Türkiye için gençlere ihtiyacımız var”

Konuşmasında gençlere de seslenen Gülle, “Siz yeter ki öğrenmek, üretmek, ihraç etmek isteyin, her geçen gün büyüyen ihracat ailesi, en zorlu koşullarda dahi, sizlerin yanında olacak, sizleri her zaman destekleyecek. Güçlü Türkiye için güçlü İhracata, güçlü İhracat için ise bu ülkenin gençlerine ihtiyacımız var. Sizlere kapımız da, gönlümüz de her zaman açık olacak” ifadelerini kullandı.

Protokolün detayları şöyle;

Protokol kapsamında 3’ü İstanbul’da olmak üzere birer de Mersin, İzmir ve Gaziantep’ten pilot okul olarak seçilen toplam 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne birer İhracatçı Birliği atandı. Birlikler, okullarda öğretim programı ve eğitim materyalleri hazırlanması/güncellenmesi çalışmalarına içerik katkısı ve ihtiyaç duyulduğunda katılım sağlanması, İhracatçı firmalarda başarılı öğrencilerin beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılması çalışmalarını sağlayacak.

İhracatçı firmalarda istihdam imkanı

Birlikler ayrıca okuldan mezun olan öğrencilerin ihracatçı firmalarda istihdam edilmesinin sağlanması, burs kriterlerini karşılayan öğrencilere burs verilmesi, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık faaliyetleri düzenlenmesi çalışmalarını da yapacak. Bunun yanı sıra öğrenci tarafından da kabul edildiği takdirde, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci mezun olduktan sonra talep eden Birlik üyesi firmalarda Birliklerce belirlenen süre boyunca istihdam edilmesi çalışmaları da gerçekleştirilecek. TİM, eğitim faaliyetleri kapsamında konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım vb. giderler ile burs ve staj ücretleri dahil istihdama ilişkin tüm mali konularda ilgili Birliklerin çalışmalarını koordine edecek.