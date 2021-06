Bu liste ile Boder'i yönetecek

Bodrum Turizminin en köklü ve etkin derneklerinden olan Boder (Bodrum Otelciler Derneği) Yönetim Kurulu seçimleri 23 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Yönetim Kurulu Başkan adaylarından Itır Köylü bugün yapılan basın toplantısında projelerini ve yönetim kurulu listesini açıkladı.

Turizm derneklerinin başkanlık yarışlarındaki en genç Kadın Başkan adayı olan Itır Köylü ve yönetim kurulunun projeleri Bodrum Turizmine, uzun sezon, insan kaynaklarında yetenek yönetimi ve interaktif üye iletişimi gibi yenilikler katacak.

Itır Köylü başkanlığındaki yönetim kurulu listesi ise Bodrumun önde gelen turizmcileri ile şekillendi. Köylü’nün listesinde yer alan isimler: Melih Alemdar (Goddess Of Bodrum İsis Hotels Genel Müdürü), Mehmet Tulunay (Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü), Emre Aydınlıoğlu Royal Asarlık Beach Hotel&Spa (Yönetim Kurulu Üyesi), Serdar Sarıl (Bodrum Holiday Resort & SPA), Selin Buket Özsüer (Azka Otel Genel Müdürü), Nilsen Yurdakul (Hillstone Bodrum Otel Genel Müdürü), Kerem Özyurt (Babana Otel İşletmecisi), İlker Yeşilmen (La Blanche Island Hotel Genel Müdürü), Ece Yiğit (Açelya Otel Yöneticisi), Dr. İbrahim Özman (Milashan Otel), Uğurcan Helvacı (Kemanci Apart Restaurant), Mustafa Özçetin (Viras Otel Zest Exclusive Hotel Sahibi) , Gizem Ulaş (Summer In Garden Otel Sahibi),

Ümmü Gülsüm Özgün (Meggs Otel Bodrum), Orkun Tosun (Costa Group Hotels Yönetim Kurulu Başkanı), Sedat Balıkçı (Tiana Hotels İşletmeci), Hadi Türk (Hadi Apart ve Otel Bağevleri), Ahmet Balcı (The Losh Hotel Otel Sahibi), Yasemin Morhayim (Torbahan Otel Yönetim Kurulu Üyesi), Osman Duru (Manuela Hotel Danışman), Cumhur Semih Gündoğdu (Selvi Beach Otel).

‘Boder, 53.500 oda ve 120.000 yatak kapasitesiyle, seçimleri ulusal basında konuşulan büyük bir turizm örgütlenmesi. Derneğimizi bugünlere getiren büyüklerimizin emekleri ve tecrübeleri çok kıymetli. Bizler turizm STK’ larına ilham kaynağı olabilecek bir yönetim modeliyle, derneğimizi ve Bodrum turizminin konumlanmasını yükseltmeye geliyoruz’ diyen Köylü, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı H. Halil Özyurt’a bugüne kadar Bodrum turizmine ve bölgeye kattığı değerler için teşekkürlerini sundu.

Hali hazırda Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine devam eden Köylü, Sürdürülebilirlik için ekosisteme, insana, farklılıklara, sistematiğe, yerele, kültüre ve tarihine saygılı bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Itır Köylü, ‘Bodrum turizmine canlanmayı ve tatlı rekabeti getiren bu seçimimizde, diğer gruptaki arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz.’ dedi.

Bodrum’un mutluluğu için aday olduğunu belirten Köylü, ‘ÇÜNKÜ BİZ BİR AİLEYİZ.’ Diyerek seçim sonrası tüm gruplaşma ve rekabetin sona ererek, tüm dernek üyeleri olarak Bodrum Turizmine hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.