Bu mühendisler icat çıkaracak

Çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan “Ar-Ge Uzmanı” talebinin karşılanması, Ar-Ge bakış açısına sahip, yenilikçi, araştırmacı, yaratıcı ve üretken personelin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programı başarıyla tamamlayan katılımcılara yönelik düzenlenen sertifika töreni, 8 Eylül 2017 Cuma günü TOFAŞ Akademi’de gerçekleştirildi. Törene proje paydaşı olan TOFAŞ, Bosch, Martur ve Coşkunöz Holding yöneticilerinin yanı sıra; OİB ve BUSİAD üyeleri, katılımcıların seçilmesine destek veren firma temsilcileri, eğitmenler ve Bursa’da Ar-Ge merkezi olan firma yetkilileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Tezel, program katılımcılarının temmuz ve ağustos aylarında haftada 6 gün ve günde en az 6 saat olmak üzere projeye katılım sağladığını belirtti. Program dolayısı ile katılımcılara kapılarını açan başta TOFAŞ fabrikası yöneticileri olmak üzere tüm proje paydaşlarına, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetimine, katılımcıların seçilmesine destek veren firma temsilcilerine, eğitmenlere ve program katılımcılarına teşekkür eden Tezel, “Hepimizin çeşitli yönleriyle tanık olduğu bir bilişim, yazılım ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Yakın gelecekte içinde bulunduğumuz ekosistemin büyük bir bölümünü robotik teknolojiler ve birbiriyle iletişim halinde olan makineler kaplıyor olacak. Dijital Sanayi Dönüşümü ya da Endüstri 4.0 olarak nitelendirilen bu akıl almaz gelişim sürecinden doğal olarak firmalar ve üretim yöntemleri de etkileniyor. Günümüzün üretim alanlarında sınırlandırılmış çeşitli özel bölgelerde görev yapan robotların, çok kısa bir vadede insanlarla birlikte çalıştığına tanık olacağız. Söz konusu bu dönüşümün en önemli ayakların biri de Ar-Ge merkezleri olacak. Firmanın Ar-Ge merkezinde görev yapan bir mühendisin çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla işinin başına geçmesi, günümüzün en değerli kavramlarından olan zaman ve kaynak israfını önleyeceği gibi, gelişmiş ülkelerle aramızdaki teknoloji farkının azaltılmasına da katkı yapacaktır” diye konuştu.

“Ar-Ge merkezlerinin lideri otomotiv sektörü”

Tezel’in ardından söz alan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu da otomotiv endüstrisinin son 11 yılın sektörel ihracat şampiyonu ve Türkiye ihracatının en önemli itici gücü konumunda yer aldığını hatırlattı. Günümüzde Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinden daha ucuza üretebilmenin Türkiye açısından mümkün olmadığının altını çizen Sabuncu, bu nedenle katma değeri yüksek ürünler üretmek, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmanın tüm sektörler açısından vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Orhan Sabuncu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre Mayıs 2017 itibariyle Türkiye’de 500 Ar-Ge merkezinin faaliyet gösterdiğine işaret ederek, “Otomotiv endüstrisi 89 Ar-Ge merkezi ile bu alanda da liderdir ve ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinin yaklaşık beşte biri otomotiv sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. 500 Ar-Ge merkezinde 35.000’in üzerinde personel istihdam edilmektedir ve bugüne kadar Ar-Ge merkezlerinden 5000’in üzerinde patent başvurusu yapılmıştır. Diğer taraftan Bursa 53 Ar-Ge Merkezi ile en fazla Ar-Ge Merkezine sahip 4. il konumunda yer almaktadır” diye konuştu.

Orhan Sabuncu şöyle devam etti: “Ülkemizin geleceği Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarıma yatırım yaparak ihracatını orta-ileri ve ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya kavuşturmaktan geçmektedir. Bugün, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin belirlemiş olduğu 500 Ar-Ge Merkezi hedefine ulaşıldığını görebiliyoruz. Bugün 46 olan Tasarım Merkezleri’nin sayısının da birkaç yıl içerisinde hızla artmasını bekliyoruz. Ülkemizde kilogram başına ürün ihracatı da 1,5 dolar civarındadır. Bunu en kısa sürede en azından 3 dolara çıkarmalıyız. Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içerisindeki payı bugün yüzde 1’dir. Bunu da hızla yüzde 3’e çıkarmalıyız. Bunun için katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlere yönelmeli, Ar-Ge harcamalarımızı artırmalı, inovasyona ağırlık vermeli, markalaşma ve tasarıma odaklanmalıyız. Eğitim sistemimizin de bunlara imkan yaratacak şekilde düzenlenmesinde fayda görüyoruz.”

Orhan Sabuncu’nun ardından söz alan Proje Koordinatörü, Tofaş İleri Araştırmalar Uzmanı Dr. İsmail Durgun da programın detayları hakkında bilgi vererek, programın içeriği ve hedefleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi ve düzenlenen kokteylle birlikte proje panoları ziyaret edildi.