GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, KOBİ Değer Kredisi paketinin KOBİ'lere değer katacağını belirtti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 40 bin KOBİ'nin yararlanacağı 20 milyar liralık KOBİ Değer Kredisi paketinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yüzde 1,54 faiz oranlı 6 ay geri ödemesiz KOBİ Değer Kredisi'nin piyasadaki likidite daralmasının hafiflemesine destek olacağını değerlendiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir durgunluk yaşanıyor. Bu zorlu sürecin atlatılmasına yönelik ekonomi yönetimi tarafından ardı ardına açıklanan paketler ve alınan önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, ekonominin can damarı KOBİ'lere yönelik kredi paketinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu paket KOBİ'lerimize değer katacaktır. Piyasadaki likidite daralmasının azalması noktasında ve KOBİ'lerimizin faaliyetlerini yürütmeleri açısından oldukça önemli bir kredi paketidir. Ekonomide kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme için katma değer yaratmaya yönelik yapısal reformlara ihtiyaç var. Paketin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."