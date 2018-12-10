İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaz aylarında yaşanan ekonomik kıskacın, 3. çeyrek büyüme rakamını da kıskaca aldığını belirterek, "Bu rakam, kurda yaz taarruzunun ifadesidir." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 3. çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 büyüdüğünü kaydeden Avdagiç, "Yaz aylarında yaşadığımız ekonomik kıskaç, 3. çeyrek büyüme rakamını da kıskaca aldı. Bu rakam, kurda yaz taarruzunun ifadesidir. Türkiye'nin kapasitesi, bu değildir. Ekonomi yönetiminin açıkladığı programlar, aldığı tedbirlerle birlikte ihracat, faiz ve kurdaki olumlu seyirle, Türkiye ekonomisi V çıkışı gerçekleştirecek güçtedir." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yüzde 1,6'lık temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH), yani büyüme performansında, doları 13 Ağustos'ta 7,2 TL ile zirveye çıkaran manipülatif hareketinin ciddi bir etkisi olduğuna dikkati çekti.

Her şeye rağmen 3. çeyrekte büyümenin pozitif bölgede kalması önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, büyümenin psikolojik olarak iş dünyası güçlü kılacak bir etkiye sahip olduğuna işaret etti.

Avdagiç, aynı zamanda Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) da öngörüldüğü şekliyle ekonomide bir dengelenme dönemi başladığına dikkati çekerek, açıklanan büyüme rakamının bunu ifade ettiğini belirtti.





- "Ufukta dengeli bir büyüme görebiliyoruz"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Manipülatif hareketin etkisi, 2018’in son çeyreğine de yansıyabilir. Ancak bugünün koşulları, 3. çeyrek rakamlarının ait olduğu yaz aylarından daha ılımlı. Enflasyonda iniş başladı. Dolar, 8 Ağustos’taki yani 4 ay önceki seviyesine geri gelmiş durumda. 2018 ihracat rekoru kırdığımız yıl olacak. Turizmde 2019 beklentileri yüksek. Ufukta sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme görebiliyoruz. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle gelecek üç ayın, bugünden iyi olacağına inancımız tam. İş dünyası da üretimin yeni kodlarını programlayarak, büyümede bambaşka pencereler açacaktır."