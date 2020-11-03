Bu sektörden çıkalım diyenleri bir kere daha mahcup ettiler

Salgının etkisini hızla atlatan hazır giyim endüstrisinin istihdama katkıya, katma değerli üretime ve ihracata devam ettiğini bildiren İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “Temmuz’da 1 milyar 812 milyon dolar ile kırdığımız aylık ihracat rekorumuzu Ekim’de 1 milyar 858 milyon dolara çıkardık, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun. Zorlu süreçte bizi başarıya taşıyan faktörlerin başında sektörün tasarım ve koleksiyon oluşturabilme gücü geliyor. Tasarım altyapısının korunması çok önemli. Bu nedenle mevcut tasarımcı istihdamının desteklenmeye devam edilmesini istiyoruz” dedi.

Katma değerli üretimi, istihdama ve ihracata katkısıyla Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip hazır giyim endüstrisi, küresel ticareti sarsan salgına rağmen rekorlarına devam ediyor. Sektör Temmuz’da 1 milyar 812 milyon dolarla kırdığı aylık ihracat rekorunu Ekim ayında 1 milyar 858 milyon dolarla daha da yukarı taşıdı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim endüstrisinin Türkiye ekonomisi için kritik öneminin salgın sürecinde bir kez daha görüldüğünü vurguladı. Sektörün üç aylık sıkıntılı dönemin ardından hızla toparlanarak istihdama, katma değerli üretime ve ihracata devam ettiğini vurgulayan Gültepe şöyle devam etti:

BU YIL 2019’DAKİ 17,7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HACMİNİ YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUM

“Mart, Nisan ve Mayıs ayları sektör için kâbus gibi geçti. Haziran’da küresel pazarların açılması ile birlikte ibreyi yeniden yukarı çevirdik. Maske ve koruyucu giysiye olan yoğun talebin de katkısı ile Haziran ayı ihracatımızda yüzde 25 artış kaydettik. Temmuz’da 1 milyar 812 milyon dolarla aylık ihracat rekorumuzu kırdık. Ağustos’ta 1 milyar 546 milyon dolarla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduk. Eylül’ü de yüzde 20 ihracat artışı ile bir kez daha 1,8 milyar dolar sınırını gördük. Ekim ayında 1 milyar 858 milyon dolarla yenilediğimiz rekorun sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak – Ekim döneminde 13 milyar 977 milyon dolarla geçen yılın aynı dönemine göre hâlâ yüzde 5,8 eksideyiz. İhracata çalışan firmalarımızın yıl başına kadar kapasiteleri dolu. Önümüzdeki iki ayda farkı kapatıp salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 17,7 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacağımıza inanıyorum. Böylesine zorlu süreçte bizi başarıya taşıyan faktörlerin başında sektörün tasarım ve koleksiyon oluşturabilme gücü geliyor. Tasarım konusunda verilen teşvikler için devletimize teşekkür ediyorum. Sektörün tasarım altyapısının korunması bizim için çok önemli. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı kararı ile işten çıkarma yasağının iki ay daha uzatıldığı gibi tasarım teşvikleri kapsamında mevcut tasarımcı istihdamının desteklenmeye devam edilmesini istiyoruz.”

ABD’YE 10 AYLIK İHRACAT YÜZDE 21,5 ARTIŞLA 662 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Mustafa Gültepe, Türk Moda Endüstrisi’nin salgınla birlikte özellikle 100 milyar dolarlık ABD pazarında büyük bir sıçrama yakaladığını vurguladı. ABD’ye ihracatı en kısa zamanda 1,5 milyar dolara, orta vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Gültepe, Bu ülkeye 10 aylık ihracatımız yüzde 21,5 artışla 662 milyon dolara yaklaştı. Ekim ihracatımızda yüzde 34,7’lik artış ileriye dönük umutlarımızı daha da arttırıyor. Ekim ayında ABD’nin yanı sıra İngiltere’ye yüzde 42,6, Danimarka’ya ise yüzde 36,2’lik ihracat artışı dikkat çekiyor” diye konuştu. Gültepe, 1 Ekim’den itibaren Türk mallarına resmen ilan edilmemiş bir boykot uygulayan Suudi Arabistan’a hazır giyim ihracatının ise geçen ay yüzde 48,7 daraldığını sözlerine ekledi.