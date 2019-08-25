Bu sene bayramlıklar internetten alındı

Türkiye’nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico’nun Kurban Bayramı dönemini kapsayan online alışveriş istatistikleri açıklandı. Tatilcilerin online alışveriş tercihlerine ışık tutan iyzico, Türkiye'de Amazon, H&M, ZARA, Sahibinden gibi 32 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlıyor ve 600 binden fazla kullanıcıya Korumalı Alışveriş hizmeti sunuyor.



Alışverişin %67’si kadınlardan



iyzico tarafından açıklanan istatistiklere göre, 10-19 Ağustos dönemindeki online alışverişlerin %67’sini, yani her üç alışverişten ikisini kadınlar gerçekleştirdi. Kadınların en çok alışveriş yaptığı sektör ise yine%32'lik oran ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.



Taksit yerine tek çekim



Tatil dönemi istatistikleri arasında dikkat çeken bir diğer konu ise kullanıcıların ödeme şekli oldu. Her üç kullanıcıdan biri, kredi kartı yerine banka kartı kullandı. Taksitli alışveriş ile peşin alım arasında büyük bir fark da bu dönemde dikkat çekti. iyzico’nun elde ettiği alışveriş rakamlarına göre, tatil döneminde yapılan alışverişlerin %90’u tek çekim şeklinde yapıldı. Sadece %10’luk alışverişte taksit tercih edildi.



Gençlerin alışveriş oranı arttı



Bayram alışverişlerinin yarısına yakınını 18-30 yaş arasındakiler oldu. Önceki üç haftaya göre genel kullanıcı içinde gençlerin oranı %41’den %45,3'e çıktı. Bu artış oranı mobil kullanımda da gençlerin varlığını belli etti. Bayram alışverişlerinde mobil cihazların kullanımı, %32’lik seviyeden %35’e çıktı.



İstanbul yine şampiyon şehir oldu



Tüm online alışveriş işlemlerinin %47'si İstanbul'dan yapıldı. İstanbul’u %10’luk oranla İzmir ve %6 ile Ankara %6 takip etti. İstanbul'un diğer şehirlerle karşılaştırıldığında, hizmet sektöründeki payı ise bayram öncesi 3 haftaya göre %13'ten %18'e çıktı.



Bayramlıklar internetten alındı



Online alışverişte tercih edilen sektörlerin bayram tatili dönemindeki dağılımı da iyzico tarafından açıklandı. Sektör bazında bu dönemin şampiyonu, %34’lük payla giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Hemen ardından Hizmet sektörü %24 ile takip etti. Bayram döneminde yiyecek-içecek sektörü de %10’luk pay aldı. En çok artış gösteren sektör ise 4 puanlık artışla hizmet sektörü oldu.