EDİRNE (AA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Krizi fırsata çevirmeye çalışanlara karşı, bu süreçte toplu işten çıkarmaların yasaklanması gerekiyor ve mecliste bununla ilgili bir düzenleme istiyoruz." dedi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Trakya ziyareti kapsamında geldiği Edirne'de, Saraçlar Caddesi'nde sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Çerkezoğlu, çalışanların ücretlerinde düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirterek, asgari ücretle ilgili yıl sonunu beklemeden 3 aylık bir artışa gidilmesini talep ettiklerini belirtti.

İşçilerin ücretlerinin enflasyona göre ayarlanması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu derhal toplanmalı ve 2018 yılının son 3 ayı için yeni bir asgari ücret tespit edilmeli. 2019 asgari ücreti de bu rakam üzerinden tartışılmalı. Tüm taşeron işçilerine ayrımsız, şartsız kadro istiyoruz. Taşerondan kadroya geçirilen arkadaşların 2020 yılına kadar 4+4 şeklinde belirlenen ücret artışı politikasından vazgeçilmesini ve enflasyon karşısında ücretleri koruyacak bir toplu sözleşme düzeneğine kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu, işçilerin haklarının yasalarla korunması gerektiğini dile getirerek, "Krizi fırsata çevirmeye çalışanlara karşı, bu süreçte toplu işten çıkarmaların yasaklanması gerekiyor ve mecliste bununla ilgili bir düzenleme istiyoruz." dedi.