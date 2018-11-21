"Bu tekerlek tümsekte kalmayacak"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 senede iç ve dış kaynaklı çeşitli kriz ve çalkantıları hep beraber atlattık. Hepsinin üstesinden geldik, yine yola devam edeceğiz. Bu sıkıntılı günleri atlatmak için reel ve finans sektörü el ele verdik. Biz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu sefer de tümsekte bu tekerlek kalmayacak, aşacak gidecek." dedi.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) koordinasyonunda Kayseri Ticaret Odası'nda "TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" düzenlendi.



Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli, Konya, İzmir, İstanbul'un ardından Kayseri'de bir araya geldiklerini söyledi.

"Bankalarımız reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi." diyen Hisarcıklıoğlu, yaptıkları toplantılarla reel sektörle finans sektörünün birbirini daha iyi anlayarak ortak çözümler geliştirdiğini belirtti.

Sıkıntılı günlerin beraber atlatıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek bankacılık gerekse reel sektörün güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümetimize ilettik. Reel sektörün ve özellikle KOBİ'lerin finansmana ulaşması hayati önemde. Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler devam etmekte ancak ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda hükümetimize ilettiğimiz vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz piyasaları canlandırmak için ilk adımı attı. Daha sonra kısa çalışma ödeneği aktif hale geldi. Dün ödeme sıkıntısına düşen düzgün mükelleflerin SGK prim borçlarına 60 ay vadelendirme sağlandı. Tüm bu önlemler piyasalarımıza moral vermektedir. Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğuna inanıyoruz. Son 25 senede iç ve dış kaynaklı çeşitli kriz ve çalkantıları hep beraber atlattık. Hepsinin üstesinden geldik, yine yola devam edeceğiz. Bu sıkıntılı günleri atlatmak için reel ve finans sektörü el ele verdik. Biz Türkiye için varız. İnanıyorum ki bu sefer de tümsekte bu tekerlek kalmayacak, aşacak gidecek."

- "Ekonomi olumlu yönde seyrine devam ediyor"

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da Kayseri'de öz eleştiri yapacaklarını söyledi.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın, "Ekonomi olumlu yönde seyrine devam ediyor. Reel sektörle bankacılık sektörü ayrılmaz bir bütün. Birimizdeki bir rahatsızlık diğerimizi etkiliyor. Aynı gemide olduğumuzun farkında, bilincindeyiz. Hızlı koşuyoruz. Koşarken eksiğimiz, fazlamız olabilir. Daha iyiyi bulmak için gereken gayreti göstereceğiz." dedi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, reel sektör ve finans sektörünün üst düzey temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasından yaklaşık 500 kişi katıldı.