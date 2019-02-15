İZMİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin reel sektörü olarak, ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh kılmak için daha çok çalışmayı, üretmeyi sürdüreceğiz. Bu tümseği aşıp yola devam edeceğiz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, bir otelde düzenlenen "İzmir Odaları ve Borsaları Ortak Toplantısı"nda, İzmir'in pek çok alanda başarı hikayeleri yazan bir şehir olduğunu söyledi.

İzmir'in 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın en büyük liman kentlerinden biri haline gelmeyi başardığını belirten Hisarcıklıoğlu, "İzmir bugün 8 üniversitesi, 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölgesi, 3 teknoloji geliştirme bölgesi ve 4 uluslararası konteyner limanıyla hem ülkemizin, hem de Akdeniz çanağının yıldızı." diye konuştu.

İzmir'in tek başına milli gelirin yüzde 6'sını, sanayi üretimi ve ihracatın yüzde 7'sini, vergi gelirinin yüzde 12'sini Türkiye'ye kazandırdığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, rehavete kapılmadan, bu tempoyu devam ettirmek gerektiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların katılımıyla 21 Ocak’ta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası gerçekleştirdiklerini anımsatan Hisarcıklıoğlu, burada İzmirli oda başkanlarının istihdam seferberliği kapsamında destek olacaklarını açıkladığını belirtti.

Hükümete ilettikleri konularda olumlu gelişmeleri görmeye başladıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde son dönemde özel sektörümüzü rahatlatan üzerimizdeki yükleri azaltan pek çok icraat hayata geçti. Kendisinin vizyonu ve dinamizmi sayesinde, ekonomide yeni bir atılım dönemi başlayacağına inanıyorum. Bizler, Türk iş dünyası olarak karşımıza çıkarılan her engele rağmen, neler yapabildiğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu, geçmişte pek çok defa ispat ettik. Özel sektör ve devlet iş birliğiyle pek çok sıkıntı atlatıldı.

Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde, güven ve istikrar yatıyor. Önümüzdeki dönemde de güveni ve istikrarı muhafaza ederek, tüm sıkıntıların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Türkiye'nin reel sektörü olarak ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh kılmak için daha çok çalışmayı, üretmeyi sürdüreceğiz. Bu tümseği aşıp yola devam edeceğiz."

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Türkiye'nin son 16 yılda örnek teşkil eden bir başarı hikayesi yazdığını dile getirdi.

Türkiye'nin son 16 yılda ekonomik büyüklüğünü üç katına, kişi başı milli geliri 10 bin dolar seviyesine çıkarttığını vurgulayan Kestelli, "Bu büyük başarıda, yakaladığımız siyasi istikrarın liderliği büyük rol oynadı. Bu 16 yılda tıpkı geride kalan asırda olduğu gibi bitmek bilmeyen vesilelerle sürekli sınandık ve sınanmaya devam ediyoruz. Yürekten söylemek isterim ki biz bu meydan okumaların üstesinden gelecek güç ve potansiyeldeyiz." ifadelerini kullandı.



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise üretmenin bir gönül işi olduğunu belirtti.

Brexit sürecinde Britanya'yı ikame edebilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu konusunda Avrupa Birliği'nin ikna edilmesin gerektiğine değinen Yorgancılar, gümrük birliği anlaşmasının revize edilmesi için gösterilen gayreti takdirle karşıladıklarını söyledi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de hükümetin ağustos ayındaki döviz hareketliliğine yerinde ve zamanında önlem aldığına işaret etti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de oda ve borsa temsilcilerine İzmir'in tarafında olmalarını istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı programda, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir iş dünyasının temsilcileri de yer aldı.







