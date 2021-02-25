Bu uygulamalar KOBİ'lerin işlerini kolaylaştıracak

Tüm dünyada iş ve özel hayatımızı yeniden şekillendiren dijitalleşme, günümüzün ve geleceğin en önemli kavramları arasında yer alıyor. Dijitalleşme birçok alana yenilikler getirirken KOBİ’lerin iş süreçlerini kolaylaştıracak ücretsiz uygulamaları kullanma imkanı da sunuyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, KOBİ’lerin iş yapış süreçlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak 5 dijital uygulamayı paylaştı.

Trello

İşlerin organize edilerek kolayca takibini sağlayan Trello; yapılacak işleri, tamamlananları ve gelecek dönem hedefleri aynı ekranda göstererek, işlerin organize edilmesine olanak sunuyor. Bir proje yönetim aracı olarak nitelenen Trello, ister web arayüzünden istenirse de mobil cihazlar üzerinden kolayca kullanılabiliyor.

Any.do

Any.do, insanların ve ekiplerin organize kalmasını ve görev planlaması yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir diğer görev yönetim uygulaması. Yoğun ve sıkışık iş planlarını planlamakta KOBİ’lere asistanlık yapacak olan Any.do ile; ajanda oluşturabilme, saatlik bildirimleri ayarlayabilme ve görev dağılımlarını yönetme imkanı bulunuyor.

Any.do

Pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlaması olan MailChimp, iş dünyası açısından oldukça önemli programlar arasında yer alıyor. KOBİ'lerin belli bir düzeye kadar ücretsiz kullanabileceği MailChimp, KOBİ'lerin kendi elektronik posta tasarımlarını oluşturmalarına, e-posta bültenleri hazırlayabilmelerine ve binlerce kullanıcıya e-posta pazarlaması yapabilmelerine olanak sunuyor.

Slack

Bulut tabanlı bir ekip içi iletişim ve iş birliği uygulaması olan Slack, metin paylaşımını oldukça kolaylaştıran ve KOBİ'lere farklı gruplar, departmanlar açma olanağı sağlayan bir uygulama olarak dikkat çekiyor. KOBİ'ler bu uygulamayı kullanarak e-mail yoğunluğunun önüne geçebiliyor.

Slack

Son zamanlarda iş dünyasının vazgeçilmesi haline gelen Wetransfer, ücretsiz versiyonu ile 2 GB’a kadar ücretsiz veri transferine imkan sunuyor. Ayrıca programın premium versiyonu ile 20 GB’a kadar kesintisiz dosya aktarımı yapmak da mümkün.

Google Analytics

Bir Google servisi olan Google Analytics, KOBİ'lere web sitelerinin trafik akışını ölçümleyebilmek ve trafik akışını belirli zaman aralıklarına göre karşılaştırma olanağı sağlıyor. Google'ın ücretsiz olarak sunduğu Google Analytics hizmeti, KOBİ'lerin analiz ve raporlama ile ilgili neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir hizmet olarak dikkat çekiyor.