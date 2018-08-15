İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl 19 milyar dolarlık ihracatla rekor kıracaklarını ve cari açığın kapatılmasına katkılarını 16 milyar dolara çıkaracaklarını bildirdi.

İHKİB'in düzenlediği etkinlikte 5 hazır giyim ihracatçı birliği ile 11 sektörel dernek başkanı, ortak deklarasyonla, daha çok üretim ve daha çok ihracat için omuz omuza verdiklerini açıkladı.

Ortak deklarasyonu açıklayan Gültepe, dünyada şiddeti giderek artan bir ticaret savaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'miz 70 yıla yakın müttefiklik ilişkisi bulunan ve stratejik ortağı bir ülke tarafından bu ekonomik savaşın cephelerinden biri haline getirilmek isteniyor. Tamamen spekülatif, doğrudan ülkemizi, ekonomimizi ve dolayısıyla halkımızı hedef alan bu girişimleri müttefiklik ve stratejik ortaklıkla bağdaştıramıyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de devletimizin, hükümetimizin ve milletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Üreten, ihraç eden ve cari açığın kapatılmasına her yıl 14 milyar dolar katkı sunan hazır giyim sektörünün temsilcileri olarak sorumluluğumuzun farkındayız."

Gültepe, Türkiye'nin daha önce de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını, hazır giyim sektörünün organizasyon gücü, olaylara çözüm odaklı bakışı ve ortak akılla o dönemleri başarı ile atlattığını vurguladı.

Ekonominin bugün çok daha sağlam temeller üzerine oturduğuna dikkati çeken Gültepe, "Bizler görevimizi biliyoruz. Her şeyden önce bugün güçlerimizi birleştirme, birlik olma zamanı... El ele, omuz omuza verip daha çok üreteceğiz ve daha çok ihracat yapacağız. Hazır giyim sektörü olarak bu konuda zaten öncüyüz. Yıllık 17 milyar dolarlık ihracatımız var. Bu yıl 19 milyar dolarlık ihracatla rekor kıracağız ve cari açığın kapatılmasına katkımızı 16 milyar dolara çıkaracağız." diye konuştu.





- "Hiç şüphesiz başaracağız"





Mustafa Gültepe, ekonomideki dalgalanmanın en az hasarla atlatılabilmesi ve kalıcı etki oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşabilmesi için sıkı para politikasına geçilmeli, iç piyasada dövizle ticareti sınırlayacak önlemler en kısa sürede yürürlüğe konulmalı, mal ve hizmet ticareti ile kiralamalarda TL teşvik edilmeli, önceki yıllarda döviz ile kiralama yapıp bugün borcunu yüksek kur nedeniyle ödeyemeyenlerin cezasız erken tahliyesi sağlanmalı, döviz kredisi kullanan ihracatçıların üzerinde oluşan kur baskısını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılmalı, reel sektörün üretim kapasitesi korunmalı, piyasalara verilecek güven ile mevcut durum fırsata çevrilmeli, yatırımlar hızlandırılmalı ve üretim arttırılmalı, hazır giyim ihracatımızın yüzde 72'sini gerçekleştirdiğimiz AB ile ilişkiler yeni bir üyelik perspektifi çerçevesinde olumlu bir zemine kavuşturulmalı, başta hazır giyim ve konfeksiyon olmak üzere tüm sektörlerde yapısal dönüşüm tamamlanmalı, çeşitli nedenlerle ertelenmek durumunda kalan ekonomik reformlar, fırtınanın dinmesinin ardından hızla hazırlanarak uygulamaya geçirilmeli, eğitim altyapısı ekonomik dönüşümü gerçekleştirecek donanımda insan gücünü yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılmalı."

Sektörün geleceğe inancının tam olduğunu dile getiren Gültepe, "Birliğimizi perçinlememiz, daha çok üretip daha çok ihracat yapmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye için, milletimiz için, sektörümüz için başarmak zorundayız ve hiç şüphesiz başaracağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ortak deklarasyonda imzası bulunan birlik ve dernekler şöyle:

"İHKİB, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Denizli İhracatçıları Birliği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Birleşmiş Markalar Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği, Çorap Sanayicileri Derneği, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği, Merter Sanayici ve İşadamları Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği, Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Triko Sanayicileri Derneği."