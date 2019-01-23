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"Bu yıl dünya turizminde Türkiye yılı olacak"

- DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: - " (Boot Düsseldorf) Stantlarımızı kısa sürede binlerce kişi ziyaret etti. Fuar sonucunda Bakanlığımız ve Odamız koordinesinde bilgi paylaşımı yaparak daha iyi sonuçlar alacağız. Hep hayal ettiğimiz gibi bu yıl ve önümüzdeki yıllar dünya turizminde Türkiye yılı olacak"

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İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, bu yıl 50'nci kez kapıların açan Boot Düsseldorf fuarında Türkiye stantlarını binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirterek bu yıl ve gelecek yıllarda dünya turizminde Türkiye yılı olacağını ifade etti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, bu yıl 50. kez açılan Avrupa'nın en büyük denizcilik fuarı Boot Düsseldorf'ta Türkiye'ye yönelik ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Fuarın gözde ülkesinin Türkiye olduğunu vurgulayan Öztürk, "Stantlarımızı kısa sürede binlerce kişi ziyaret etti. Fuar sonucunda bakanlığımız ve odamız koordinesinde bilgi paylaşımı yaparak daha iyi sonuçlar alacağız. Hep hayal ettiğimiz gibi bu yıl ve önümüzdeki yıllar dünya turizminde Türkiye yılı olacak." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Türkiye’ye 50 milyon turist beklediklerini ifade eden Öztürk, gelir düzeyi yüksek turisti ülkeye getirip turizm gelirlerini artırmak için deniz turizmi ve su sporlarında daha fazla tanıtıma ihtiyaç olduğunu aktardı.

Öztürk, bu hedef doğrultusunda İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile 6-10 Mart 2019 tarihlerinde Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'na, 8-11 Nisan tarihlerinde ise ABD Miami'deki Seatrade Kruvaziyer Fuarı'na katılacaklarını kaydetti.

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