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"Bu yıl rekolte de iyi, fiyat da iyi"

- Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk: - "Bu yıl rekolte de iyi, fiyat da iyi. Yeni sezonun ve alımların sektöre hayırlı olmasını diliyorum" - Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan: - "Herkesi memnun eden bir fiyat, bu fiyatın hayırlı olmasını diliyoruz"

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TRABZON (AA) - Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Bu yıl rekolte de iyi, fiyat da iyi. Yeni sezonun ve alımların sektöre hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Ticaret Borsasının (TTB) meclis başkanlığını da yapan Arslantürk, kaliteli kabuklu Giresun fındığın taban fiyatının kilogramda 17 lira, levant fındığın ise 16,5 lira olarak belirlenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) piyasada olması ve açıklanan fiyatların, sektör açısından olumlu olduğunu vurgulayan Arslantürk, bu yıl geçen yıldan daha fazla ve kaliteli fındık yetiştiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yani rekolte ile birlikte fiyat da iyi oldu. Artık üreticilerimiz bundan sonra verim ve kaliteyi arttırarak da kazanabileceklerini daha iyi göreceklerdir. TMO, alımlarını, alt yapısını güçlendirerek aksatmadan yaptığı takdirde piyasada dengeli bir seyir oluşur."

Bu yıl rekoltenin de fiyatın da iyi olduğuna dikkati çeken Arslantürk, yeni sezonun ve alımların sektöre hayırlı olmasını diledi.

- "Herkesi memnun eden bir fiyat"

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise açıklanan fiyatların sektörün beklentilerini karşılayan rakamlar olduğunu belirtti.

TMO'nun alım kararı ile fındık fiyatının, bu yıl olması gereken zamanda açıklanmasının sektör açısından olumlu olduğuna işaret eden Ergan, "Üretici de sanayici de ihracatçı da önünü görerek piyasada hareket etme imkanı bulacaktır. Herkesi memnun eden bir fiyat, bu fiyatın hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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TrabzonTTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp ErganUlusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk
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