Bu yılın en büyük yabancı yatırımı OYAK'la geldi

İSTANBUL (AA) - OYAK, Uzak Doğu'nun önde gelen çimento üreticilerinden Taiwan Cement Company'e (TCC), tamamına sahip olduğu OYAK Çimento AŞ hisselerinin yüzde 40'ını 640 milyon dolara sattı.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, sürdürülebilir büyüme ve dünyaya açılma vizyonu doğrultusunda TCC ile güçlerini birleştirdi.

Bu kapsamda TCC, OYAK'ın tamamına sahip olduğu OYAK Çimento AŞ hisselerinin yüzde 40'ını toplam 1,6 milyar dolar bedel üzerinden 640 milyon dolara satın aldı.

İki şirket, yapılan iş birliğiyle bölge ve dünyada yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.





- "İş birliği, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK ve TCC arasında tesis edilen iş birliğinin, yurt dışı piyasalarca Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Erdem, "İş birliğinin, önümüzdeki dönemde uluslararası arenada büyüme hedeflerimize ve ülke menfaatlerimize uygun olarak gerek çimento gerekse diğer iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Türkiye çimento tarihinde bir ilke imza attık ve 2018'in en büyük yabancı yatırımını ülkemize çektik. OYAK bir dünya markası olma hedefi yolunda atılımlarına devam edecek. Ülkemizin geleceğine ve ekonomimize güveniyor, bu doğrultuda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TCC Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Şeng de Çin'de doymaya yakın olan pazarın artık stratejik beklentilerini karşılamadığını, bu sebeple uluslararası bir açılıma gitmeye karar verdiklerini bildirdi.

Türkiye gibi stratejik öneme sahip bir ülkede OYAK gibi güçlü bir kurumla iş birliği yapmayı çok büyük bir fırsat olarak değerlendirdiklerini aktaran Şeng, "Bu iş birliği, TCC'nin Asya pazarının dışına açılması adına öncü bir adım olacak. Bu doğrultuda OYAK'ın sahip olduğu avantajları küresel pazara girebilmek için çok önemli olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 1946'da Taipei Tayvan'da kurulan TCC, 1954 yılında özelleştirildi. Şirketin turizm ve sağlık sektörü başta olmak üzere enerji ve kimyevi alanlarında da yatırımları bulunuyor. Tayvan'da 11, Çin'de ise 65 milyon ton çimento üretim kapasitesi olan şirket 2017'de 3,2 milyar dolar hasılat gerçekleştirdi. Toplam 23 fabrikası bulunan TCC, Çin'in en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

