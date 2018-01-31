BURSA (AA) - Network Fuarcılık tarafından düzenlenen "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı", 8-11 Şubat'ta Bursa'da gerçekleştirilecek.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) yapılacak fuarda, estetik, dermatoloji, kozmetik, el ve ayak bakımı, makyaj, saç bakımı gibi alanlarda faaliyet gösteren 52 firma stant açacak.

Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KOSGEB, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu, Bursa Kuaförler Odası, Bursa Berberler Odası tarafından desteklenen fuarda, dört gün boyunca yeni ürünlerin ve yöntemlerin tanıtımı, eğitim programları ve defileler gerçekleştirilecek.

Fuarda, "Çocuk Gelinler Olmasın" temalı bir defile, sunucu ve kozmetisyen Ayşenur Yazıcı tarafından "Makyajda Sihirbazlık Numaraları", makyaj sanatçısı Livza Uyar tarafından da "2018 Makyaj Trendleri" adında bir workshop yapılacak. Muhittin Yuşan'ın "2018 Topuz Trendleri" gösterisiyle sahne alacağı fuarda, Tarkan Acar tarafından hazırlanan "Kadın Güzeldir" defilesi de izlenime sunulacak.

- Son yenilikleri öğrenme fırsatı

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Merinos AKKM'de gerçekleştirilecek fuarın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, şirket olarak gerçekleştirdikleri ilk fuar olan BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı'nın başarılı ve dolu dolu geçeceğine inandığını söyledi.

Doktor, kuaför, berber, güzellik uzmanı, hastane ve klinik merkezleri yöneticileriyle vatandaşların fuarı ziyaret edebileceğini belirten Eker, "Fuara katılanlar, konuyla ilgili son yenilikleri, teknikleri öğrenme, doktorlardan ve güzellik uzmanlarından bilgi alma fırsatı yakalayacak. Fuara, ekim klinikleri, güzellik merkezleri, makyaj malzemeleri, kuaför ekipmanları firmaları katılacak." diye konuştu.

Eker, fuarın çok zengin bir etkinlik takvimine sahip olduğunu, tüm vatandaşları fuara beklediklerini kaydetti.