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Buderus "Geleceğe dönüş" dedi

Buderus Ailesi, yıllık bayi toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. 2017 yılının değerlendirildiği ve 2018 planlarının paylaşıldığı toplantıda Buderus çalışanları ve iş ortakları bir araya geldiler.

Buderus "Geleceğe dönüş" dedi
Buderus’un yıllık bayi toplantısında, Bosch Termoteknik çalışanları ve Buderus montajcı bayileri buluştu. Toplantıda, 287 yıllık geçmişe sahip Buderus markasının uzman bayilerine ‘gelecek bizim başarılarımızla dolu’ mesajı verildi. Bunu temsilen toplantı, Geleceğe Dönüş filmi konsepti ile gerçekleştirildi.
Toplantıda 2017 yılı değerlendirildi, 2018 yılına ilişkin hedefler açıklandı. Toplantıda ayrıca yenilikçi projeler hakkında sunumlar da yapıldı. Buderus Yıllık Bayi Toplantısı iki gün süren toplantılar ve Çırağan Sarayı’nda yapılan gala yemeğinin ardından sona erdi.
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