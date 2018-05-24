Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya MEMURSEN Fatih ekonomi
Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsası
Lukoil'den OPEC anlaşmasında “esneklik“ çağrısı
Lukoil'den OPEC anlaşmasında “esneklik“ çağrısı
Yerli patates “Nahita“ yurt dışına açılıyor
Yerli patates “Nahita“ yurt dışına...
Deutsche Bank 7 binden fazla kişiyi işten çıkaracak
Deutsche Bank 7 binden fazla...
Saniyede bir tapu işlemi
Saniyede bir tapu işlemi

Budget İstanbul'da 6 stratejik noktada daha hizmete başladı

- Budget, Maltepe, Beylikdüzü, Maslak, Kadıköy, Ataşehir ve Yenibosna gibi şehrin gelişen bölgelerine yeni hizmet noktaları ekledi

Budget İstanbul'da 6 stratejik noktada daha hizmete başladı

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama markası Budget, müşterilerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak hedefiyle stratejik noktalarda açtığı yeni şubelerle hizmet ağını genişletiyor.
Şirket açıklamasına göre, Budget, İstanbul’da Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Taksim, Levent ve Suadiye gibi şehrin kalbi sayılabilecek stratejik noktalarda bulunan şubelerine Maltepe, Beylikdüzü, Maslak, Kadıköy, Ataşehir ve Yenibosna gibi yeni hizmet noktaları ekledi. Yeni şubelerle birlikte Budget İstanbul’da 11 yerde hizmet vermeye başladı.
Müşterilerine ulaşımda kolaylık sağlamak, yolculukları esnasında araç kiralama deneyimlerini ve memnuniyetlerini en üst noktaya taşımayı hedefleyen Budget, İstanbul’da artan şehirleşme oranına paralel olarak yeni hizmet noktalarının sayısını artırmaya devam ediyor.

Budget’ın filosunda bulunan yeni araç marka ve modelinden araç kiralamak isteyenler yurt genelindeki Budget ofislerinin yanı sıra www.budget.com.tr internet adresi ve 444 4 722 numaralı rezervasyon merkezi aracılığıyla hizmet alabiliyor. Şoförlü kiralamak ve transfer hizmetinden yararlanmak isteyenler de hem çağrı merkezi hem de www.soforlukiralama.budget.com.tr internet adresinden rezervasyon yaptırabiliyor.

Şirket, Türkiye geneline yayılmış toplam 62 havalimanı ve şehir ofisinde hizmet sunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Budget6 Stratejik Nokta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5