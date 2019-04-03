Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Bursa mersin zeytin
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Budget, İstanbul Havalimanı'na geliyor

- Budget, 6 Nisan itibarıyla İstanbul Havalimanı’ndaki ofisinde hizmet sunmaya başlayacak

Budget, İstanbul Havalimanı'na geliyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Budget, 6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayacak.

Budget'ten yapılan açıklamaya göre, Budget, dünya turizmine yeni bir soluk getirecek olan İstanbul Havalimanı’nda müşterileri ile buluşmak için gün sayıyor.

Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren Budget, 6 Nisan itibarıyla İstanbul Havalimanı’ndaki ofisinde hizmet sunmaya başlayacak.

Budget’ın filosunda bulunan en yeni araç marka ve modeller arasından araç kiralamak isteyenler yurt genelindeki Budget ofislerinin yanı sıra "www.budget.com.tr" internet adresi ve 444 4 722 numaralı Rezervasyon Merkezi aracılığı ile Budget'la yola çıkacak.

Şoförlü kiralamak ve transfer hizmetinden yararlanmak isteyenler de hem çağrı merkezi hem de www.budget.com.tr/soforlu-kiralama adreslerinden rezervasyon yaptırabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Budgetİstanbul Havalimanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5