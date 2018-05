Budget Macaristan'dan büyüme kararı - Macaristan'da 2015 yılından beri faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv'in markası Budget Macaristan, ülkedeki yatırımlarını artırmaya devam ediyor - Budget Macaristan Temsilcisi Hasan Kurt: - ''3 yıllık çabanın sonucunda bugün itibarıyla bin araçlık filoya ulaştık. Çalışan sayımızı tek haneli rakamlardan 35 kişiye çıkardık. Büyüme trendimize devam ederek pazardaki konumumuzu Türkiye'deki gibi bir noktaya getirmek istiyoruz" - ''2015 yılında yüzde 2 pazar payı ile aldığımız rent a car pazarında, bugün itibarıyla yüzde 10 pazar payına ulaştık'' - ''Araçlarımızın ortalama yaşı bir yılın altında ve 15 bin kilometre civarında... Dolayısıyla her müşterimize yeni ve sorunsuz araç veriyoruz''

BUDAPEŞTE (AA) - MEHMET YILMAZ - Macaristan'da 2015 yılından beri faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv'in markası olan Budget Macaristan, ülkedeki yatırımlarını büyütme kararı aldı.

Budget Macaristan Temsilcisi Hasan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koç Holding şirketi Otokoç'un, 1974 yılında ilk defa Türkiye'ye araç kiralama şirketi olan Avis'i getirdiğini ve 2007'den beri ise Avis'in yanı sıra Budget markasının aynı çatı altında faaliyet gösterdiğini anlattı.

Kurt, 2015 yılında Avrupa'da Macaristan Budget ofisini açtıklarını, 3 yıllık süre içerisinde pazarı tanıdıklarını ve Türkiye'deki know how'ı buraya, buradaki daha iyi uygulamaları ise Türkiye'ye taşıyarak sinerji oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, ''3 yıllık çabanın sonucunda bugün itibarıyla bin araçlık filoya ulaştık. Çalışan sayımızı tek haneli rakamlardan 35 kişiye çıkardık. Büyüme trendimize devam ederek pazardaki konumumuzu Türkiye’deki gibi bir noktaya getirmek istiyoruz.'' dedi.

Otokoç'un Türkiye'de Avis, Budget ve Zipcar ile faaliyet gösterdiğini, Macaristan'da ise şu anda sadece Budget ile hizmet sunduğunu hatırlatan Kurt, Budget'ın, Macaristan'da şahıslara ve firmalara yönelik olmak üzere 2 iş kolunda faaliyet gösterdiğini, her iki pazarın da Macaristan'da büyümesi sebebiyle 2017'de ciddi bir yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.

Kurt, devamla şunları kaydetti:

''2015 yılında yüzde 2 pazar payı ile aldığımız rent a car pazarında, bugün itibarıyla yüzde 10 pazar payına ulaştık. Macaristan'da büyük potansiyel aslında turistler... Çünkü lokalde insanların araba sahipliği oranının yüksek olması ve toplu taşıma sisteminin gelişmiş olmasından dolayı Macaristan'da lokal anlamda fazla kiralama talebi olmuyor. Ülkeye gelen turist ve iş adamı sayısının her yıl artmasından dolayı araç kiralama pazarı yıllık yüzde 10 civarında büyüme gösteriyor. Yaptığımız araç yatırımları ile pazardaki gücümüzü ve payımızı artırmaya çalışıyoruz. Eminim ki bu yaptığımız yatırımlarla farkımızı hissettirerek hem müşterinin gözünde hem de pazarda farklı yer edineceğimizi düşünüyorum​.

Macaristan'da en genç araç filosuna sahip firma Budget... Çünkü her yıl en az bir kere filomuzu yeniliyoruz. Araçlarımızın ortalama yaşı bir yılın altında ve 15 bin kilometre civarında... Dolayısıyla her müşterimize yeni ve sorunsuz araç veriyoruz.''



- "Macaristan'a yatırım yapmış olmaktan mutluyuz"



Hasan Kurt, Macaristan'da, filo kiralama sektöründeki büyük firmaların ülkedeki faaliyetlerine yıllar önce başlamasından dolayı piyasaya hakim olduğunu, Budget'ın bu alanda da ciddi çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Kurt, 2008 yılındaki krizden Macaristan'ın da ciddi şekilde etkilendiğini ancak 2013'ten beri ülke ekonomisinde ciddi bir iyileşme görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"2008'de başlayan durgunluk, 2013'ten itibaren büyüme trendine dönüştü. Macaristan da özellikle 2014, 2015 ve 2016 yıllarında turizmde ciddi bir büyüme potansiyeli yakaladı. Avrupa'nın genelinde büyüme potansiyeli sıfır ya da yüzde 1 iken, Macaristan bunu yüzde 3 seviyelerine çıkarmayı başardı. 2017 ciromuz 7 milyon avroydu. 2018 ciro hedefimiz ise 11 milyon avro... Özellikle turizm, sanayi ve tarım alanındaki yatırımlar neticesinde ekonominin hızlı büyümesi bizim de işimizi destekledi. Biz de bu anlamda Macaristan'a yatırım yapmış olmaktan mutluyuz.''

Türkiye'de araç sahipliği oranının düşük, iç seyahat oranının ise fazla olmasından dolayı araç kiralamanın büyük rağbet gördüğünü ifade eden Kurt, araç kiralamanın hava yolu turizmi ile tamamen iç içe bir durum olduğunu söyledi.

Kurt, "Şu anda Türk Hava Yolları (THY), iç hatlarda İstanbul'dan birçok farklı rotaya uçuş yapıyor. Macaristan'da ise iç hat uçuşu hiç yok. Bu yüzden de genelde turist ve firma talepleri oluyor. Türkiye'nin tam tersi bir durum söz konusu... Türkiye'de turistlerin araç kiralama payı yüzde 5-10, belki de 20 iken, Macaristan'da bu oran yüzde 95...'' şeklinde konuştu.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Macaristan'ın, uzun yıllardır Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu, bu nedenle 350 milyonluk bir ülke olarak düşünülmesi gerektiğini ifade eden Kurt, kendilerinin de çevre ülkelere hizmet verip alabildiğini, piyasanın sadece Macaristan olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi.