Budget’tan online ödemede yüzde 30 indirim

İSTANBUL (AA) - Budget, ekonomik sınıftan en üst segmente kadar her tür marka araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim sunuyor.

Budget'ten yapılan açıklamaya göre, Uzak Rota Dijital Seyahat Ödülleri’nde Yılın Dijital Araç Kiralama Firması seçilen Budget, müşterilerine avantajlı hizmet ve cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor.



Budget düzenlediği kampanya çerçevesinde, filosunda bulunan ekonomik sınıftan en üst segmente kadar her tür marka araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin www.budget.com.tr adresine girmeleri yeterli.