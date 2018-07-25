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"Buğday rekoltesinde ciddi bir düşme yok"

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Buğday rekoltesinde ciddi bir düşme yok. Biraz tahminlerimizin altında kalacak ama Türkiye'nin ihtiyacı kadar buğdayı üretiyoruz"

AYDIN (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Buğday rekoltesinde ciddi bir düşme yok. Biraz tahminlerimizin altında kalacak ama Türkiye'nin ihtiyacı kadar buğdayı üretiyoruz." dedi.

Bayraktar, Efeler Ziraat Odasında, kentin tarım sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulacağı toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kur artışına bağlı enflasyonun yükselmesinin üreticilerin maliyetlerini yükselttiğini söyledi.

Önümüzdeki yıl mazot desteğinin artacağını hatırlatan Bayraktar, gübre ve yem gibi girdilerde de benzer taleplerinin olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, çiftçinin üretiminin sürdürebilmesi ve bulunduğu yerden göç etmemesini son derece önemli gördüklerini belirtti.

Pamuk üretimine de değinen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Maalesef tekstili sektörünün pamuk talebini karşılayamıyoruz. Pamuk üretimini artırmalıyız. Primin artması bazı bölgelerde çiftçiyi pamuk üretimine yönlendirdi. Kütle olarak 2 milyon 600 bin ton, lif olarak da 900 bin ton civarında bir pamuk üretim bekliyoruz. Yani pamukta geçen yıla göre yüzde 6 civarında bir artış söz konusu olacak. Pamuk tüketimini karşılama oranına baktığımızda yüzde 52'lerdeyiz. Yani yarısını karşılayamıyoruz. Daha fazla pamuk üretimi yapmalıyız. Bunun yolu sulama yatırımlarının tamamlanmasında ve ve pamuğa desteğin bir miktar artmasından geçiyor."

Ekmeğe yapılacak zamda hammadde üretiminin azlığının gösterildiği yönündeki soru üzerine Bayraktar, buğday rekoltesinde ciddi bir düşme olmadığını anımsattı.

Doğal afetlerin diğer ürünlerde olduğu gibi buğday üretimini de etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, "Buğday rekoltesinde ciddi bir düşme yok. Biraz tahminlerimizin altında kalacak ama Türkiye'nin ihtiyacı kadar buğdayı üretiyoruz. Buğday üretiminde ciddi bir problem bulunmuyor. Ekmek maliyetini fırıncılar odası tespit eder. İlgili kurum ve kuruluşlar denetimini yapıyor." diye konuştu.

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