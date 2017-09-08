Buğdayın atası siyezin işlenmemişi 2, işlenmişi 10 lira

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da üretilen siyez buğdayı işlenmemiş halde ortalama 2, işlenmiş şekilde ise 10 liraya satılıyor.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor. İhsangazi ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyez üretiminin ve siyez buğdayına talebin son yıllarda giderek arttığını söyledi.

Kastamonu'da bu yıl 3 bin 500 ton siyez üretimi gerçekleştirildiğini belirten Butur, ulusal firmaların da siyez buğdayını kullanmaya başladıklarını dile getirdi.

Siyezin doğal bir ürün olduğuna dikkati çeken Butur, "Bu yıl siyez buğdayı işlenmemiş halde ortalama 2 liradan satıldı. Bu fiyat çiftçilerimiz için oldukça iyi bir rakam. Talep çok. Öyle görülüyor ki önümüzdeki yıllarda siyez üretimi ve pazarı artacak." dedi.

Siyez bulgurunun ülke genelinde ismini duyurmaya başladığına işaret eden Butur, "Bu da Kastamonu için büyük avantaj. Bunu iyi kullanmamız lazım. Kaliteyi bozmamamız gerekiyor. Türkiye'nin her yerinde üretiliyor ama Kastamonu'nun İhsangazi'nin ilçesinde üretilen siyez farklı. Kaliteyi bozmadan üretimi çoğaltacağız. İnsanlar artık doğal beslenmeye doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.

Siyez üreticisi İsmail Kebeli de son 5 yıldır siyez ekiminde büyük gelişme yaşandığını söyledi.

Siyezin genetiği bozulmayan bir ürün olduğunu vurgulayan Kebeli, şunları kaydetti:

"Siyez, normal buğday kadar verim vermiyor. Bu nedenle önceki yıllarda kimse ekmiyordu. Şimdi iç piyasa ve yurt dışına satışlarımız başladı. Biçerdöverle hasat edilmiş ham halde 2-2,5 lira arasında satılıyor. İşlenmiş hali ise 10 liradan alıcı buluyor. Fiyatın 15 liraya kadar çıktığı oluyor. Siyez ekenler çok memnun. Ben bu yıl yaklaşık 5 ton ürün aldım."