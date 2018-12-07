Bulgar ve Yunan turistler kışlıklarını Edirne'den alıyor

EDİRNE (AA) - Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye gelen turistler, cuma günü kurulan Ulus Pazarı'na ilgi gösteriyor.

Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte pazarda kaban, kazak ve bot gibi kışlık ürünleri satın alıyor.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim itibarıyla kışlık ürünlerin ilgi gördüğünü söyledi.

Ürün çeşitliliği ve fiyatların uygun olmasının komşu ülke vatandaşlarını pazara çektiğini ifade eden Reisoğlu, şunları kaydetti:

"Pazarımız üç ülke insanını bir araya getiriyor. Müşterilerimizin önemli bir kısmını Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler oluşturuyor. Havalar soğuyunca kışlık ürünlere talep doğal olarak arttı. Çok güzel bir ilgi var. Tabi pazarda her bütçeye uygun kaliteli ürünler var. Normalde mağazalarda 200 liraya satılan bir kabanı pazarımızda yarı fiyatına almak mümkün. Aynı şekilde komşu ülkelerden gelen turistler de kendi ülkelerinde 1 ürün alacağı fiyata burada iki tane alabiliyor. O yüzden Edirne'ye ve pazarımıza her hafta alışverişe geliyorlar. Bizde en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz."

- "Yıl sonuna özel indirimler yaptık"

Esnaf Salih Mızrak da havaların soğumasıyla Bulgar ve Yunan turistlerin kışlık giysilerini pazardan almaya başladığını söyledi.

Pazardaki yoğunluğun esnafları mutlu ettiğini dile getiren Mızrak, "İşlerimiz çok güzel. Bereketli bir dönem geçiriyoruz. Komşularımız pazara ilgi gösteriyor. Fiyatlarımız çok uygun. Yıl sonuna özel indirimler yaptık. 50 liraya sattığımız kazağı şu anda 30 liradan veriyoruz. Hem kaliteli hem de ucuzluğun adresi Ulus Pazarı. Herkesi pazarımızda alışverişe davet ediyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan'dan gelen Semiha Mustafa ise alışveriş için düzenli olarak Edirne'ye geldiklerini belirterek, "Havalar soğudu kışlık ihtiyaçlarımızı en uygun şekilde Edirne'den yapıyoruz. Aradığımız her şeyi burada bulabiliyoruz." dedi.

