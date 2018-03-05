Bulgaristan milli gününde özel davet! Bulgaristan milli gününde 2 Mart 2018 Cuma günü Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğunda bir davet düzenlendi. Özel davetlilerin bulunduğu ve oldukça yoğun ilginin olduğu davete birçok iş adamı ve dernek başkanı katıldı.

Nil Yıldırım Yazıyor... Bulgaristan Başkonsolosu Angel Angelov Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Günü dolayısıyla Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğu Binası’nda bir resepsiyon verdi. Yabancı ülkelerin diplomatları, iş adamları, sivil toplum örgütü önderlerinin katıldığı davete oldukça yoğun ilgi vardı. Bulgaristan ve Türkiye arasında ki bağların ne kadar kuvvetli olduğunun bi kez daha anlaşıldığı gecede iki ülkenin Mars'larının çalınmasından sonra Başkonsolos Angel Angelov günün anlamı ile ilgili bir konuşma yaptı.



Aralarında; Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,İTO Başkan Vekili Murat Kalsın,Onur Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğan,Çağrı Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akbıyık,Yasad Başkanı Doğan Ufuk Güneş,Elitworld Yönetim Kurulu Üyeleri Emel ve Erdal Bezaroğlu, Fen Bilimleri Okulları Kurucu Başkanı Nazmi Arıkan,Papirüs Kağıtçılık Yönetim Kurulu Başkanı Serafettin Dinçer, İsifed Kurucu Onursal Başkanı Mehmet Sandal,Keleş inşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş, Persiad Yönetim kurulu Üyesi Binali Keleş, Kartal Cem Evi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş,

Mardinli İş Adamları Derneği Başkanı Abdülkadir Akkus, Kalder'in önceki Başkanı Hamdi Doğan, Yazar Serhat Dükel,Gazeteci Serpin Alparslan,İş Kadını Nurdan Erdiş,EGD'den Esra Eren,Seyahat Edebiyatı Yazarı Esra Alkan,Tv Program Yapımcısı Mesut Senol, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcıları;Sevgi Atalay ve İsmail Erdem. Bulgaristan Deik İş Konseyi Başkanı Osman Ak,Enosad Başkanı Hüseyin Halıcı,Karadenizli İş Adamları Derneği BaşkanI Sait Yılmaz,Sanset Restoran CEO'su Barış Tansever,Ceynak Yöneyim Kurulu Üyesi Berzan Avcı,Kanal Ekonomi Yönetmeni Ziver Navdar,Kanal Ekonomi Genel Müdürü Mehmet Gözcü'nün bulunduğu katılımcılar keyifli bir gece geçirdi.



Gecede Kanal Ekonomi program yapımcısı ve seyahat yazarı Esra Alkan davetliler ve başkonsoloslarla röportajlar gerçekleştirdi.

Röportajların detayları www.kanalekonomi.com adresinde...