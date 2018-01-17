Bulgaristan-Türkiye ekonomik ilişkileri

SOFYA (AA) – Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Bulgaristan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2017'nin ilk 9 ayında yüzde 17,4 artığını bildirdi.

Karanikolov, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy'u makamında kabul ederek, ikili ekonomik ilişkileri görüştü.

Görüşme ile ilgili Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi verilere göre 2017 yılın ilk 9 ayında Türkiye’ye yapılan ihracatın 1 milyar 527 milyon avro olup, bunun ülkenin toplam ihracatının yüzde 7,7’sini oluşturduğu ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,5'lik bir artış görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca görüşme sırasında Büyükelçi Ulusoy'un Bulgaristan'da 3 bini aşkın Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ve Türk iş sektörünün bu ülkeye karşı ilgisinin gittikçe büyüdüğünü vurguladığı ifade edildi. Büyükelçi Ulusoy, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin şubat ayı başında Bulgaristan’a yapması beklenen ziyaretin ilişkilere daha da ivme vereceğini söylediği kaydedildi.

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Karanikolov'un ise Türkiye iş sektörünün, başta ülkenin güneydoğusundaki Kırcaali şehri olmak üzere Bulgaristan’daki sanayi bölgelerine yatırım yapmalarına elverişli ortamının bulunduğunun altını çizdiği belirtildi.

Bakan Karanikolov ve Büyükelçi Ulusoy'un ikili ilişkilerin önünde büyük bir potansiyel olduğu konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Bu arada Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye'nin Sofya Ticaret Müşavirliği ve Bulgar-Türk İşadamları Derneğiinin (BULTİŞAD) organizasyonunda başkent Sofya'da 19 Ocak'ta iki ülkenin iş adamlarının katılımıyla iş forumu düzenleneceği öğrenildi.