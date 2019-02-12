ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bulut bilişimin çeşitli iş alanlarını etkisiz hale getirdiği şeklinde yanlış bir algı bulunduğunu belirterek, "Bulut bilişim uzmanlığı, büyük veri analistliği, ortak kullanılan araç şoförlüğü, sürücüsüz araç mühendisliği gibi yeni meslek dalları hayatımızın merkezine yerleşecek." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Bulut Bilişim ve Veri Dolaşımı Konferansı"nda yaptığı konuşmada, verinin petrol ve altın gibi finansal bir meta olarak görüldüğünü belirtti.

Bulut bilişimin iş dünyasında maliyetleri düşürmesi, e-ticaretin gelişimine katkıda bulunması ve istihdama etkisi nedeniyle büyük şirketlerin ve devlet yönetimlerinin bilgi politikaları arasında öncelikli bir yeri olduğuna dikkati çeken Sayan, "Öngörülerimize göre bulut bilişim, 2022 yılına kadar Türkiye’de 130 binden fazla kişiye yeni iş imkanı sunacak." diye konuştu.

Sayan, bulut teknolojilerinin çeşitli iş alanlarını etkisiz hale getirdiğiyle ilgili yanlış bir algı bulunduğunu kaydederek, "Bulut bilişim uzmanlığı, büyük veri analistliği, ortak kullanılan araç şoförlüğü, sürücüsüz araç mühendisliği gibi yeni meslek dalları hayatımızın merkezine yerleşecek. Buradaki hassas nokta, iş dünyasıyla hızla ilerleyen bulut bilişime yetişmek. Yeni ve dijital becerileri öğrenmek ve dönüşen mesleklere adapte olabilmek için iyi bir eğitim almak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Yerli ve milli üretim vurgusu

Teknoloji alanında ilerlerken yerli ve milli üretimin en büyük amaçları olduğunu anlatan Sayan, "Size ait olmayan, detaylarına hakim olmadığınız bir teknolojiyle çalışmalarınızı yürütmeniz, evinizin anahtarını bir yabancıya teslim etmek gibidir. Yani hiçbir zaman güvenliğinizden emin olamazsınız." ifadelerini kullandı.



Sayan, yüzde 100 yerli ve milli üretim yapmayı ve bu ürünleri tüm dünyaya pazarlamayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'ye yakışanın zirvede yer alarak dünyayla yarışmak olduğunu söyledi.

Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri analitiği, robotik uygulamalar ve siber güvenliğin geleceğin dünyasına yön vereceğini ifade eden Sayan, bu alanlarda başarılı olabilmek için 5G ve ötesi teknolojiler üretmek gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’de mobil kullanıcı sayısı 71 milyona, sosyal medyaya mobilden bağlanan kullanıcı sayısının da 42 milyona ulaştığına dikkati çeken Sayan, "Yakın gelecekte dünyada, Internet of Things (IoT) vizyonuna sahip cihazların, akıllı telefon gibi cihazlardan daha fazla özelliklere sahip olacağı ve 2025 yılında, büyük çoğunluğu altyapılara ilişkin çözümlerde kullanılmak üzere, 50 milyar akıllı cihazın IoT teknolojileri sayesinde haberleşeceği öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, Türkiye'nin teknolojik ilerlemenin getirilerinden her alanda faydalanmaya devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün ülkemizde e-devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır. Fiber hatların uzunluğu 345 bin kilometreye dayanmış, abone sayısı 2,7 milyon olmuştur. Öngörülerimize göre, bulut bilişim, yapay zeka ve blockchain ile yakından ilişkili bir kavram hale geldiğinde güvenlik konusu daha çok önem kazanacak. Aynı şekilde, açık kaynak alanında yaşanan gelişmelerle altyapı mimarilerinden iş birliklerine kadar ekosistemde çok daha fazla ortak çalışmaya şahit olacağız. Hükümet olarak bize düşen görev fırsatları önceden belirleyip şekillendirmek ve teknolojiyi geriden takip eden ülkeler yerine öncü ülkeler arasında olmak için var gücümüzle çalışmaktır."